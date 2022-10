Jugend-Fußball-Regionalligen : Freud und Leid bei Eintracht Trier - FC Trier siegt

Trier Die U 17 des SVE setzt sich oben fest, die U 15 verliert ein wichtiges Duell.

Mit einem klaren Erfolg gegen den TV Mainz hat sich die Trierer U 17 vor der kurzen Herbstpause in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest festgesetzt. Zur Pause lag die Eintracht durch Tore von Sufjan Mustafic, Noah Erasmy und Luca Clemens bereits mit 3:0 in Führung. Can Yavuz und Louis Linden erhöhten im zweiten Durchgang.