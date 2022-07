Jugend-Tennis : Rheinland-Titel für Osburg und Trier

Johannes Scherer (oben) und Sebastian Scherer (weiter unten im Text) vom Osburger TC haben Einzel-Titel gewonnen. Foto: Simone Wernecke

Koblenz/Osburg/Trier Bei den in Koblenz ausgetragenen Jugend- Rheinland-Tennismeisterschaften ist Johannes Scherer vom Osburger TC seiner Favoritenrolle in der U-12-Konkurrenz der Jungen gerecht geworden. Der Topgesetzte musste jedoch sowohl im Halbfinale als auch im Finale jeweils in den Champions Tiebreak.

Scherer blieb dabei erstaunlich ,cool‘ und gewann letztendlich im Finale mit 6:2, 3:6, 11:9 gegen Magnus Larson (TV Kleeblatt im TuS Mayen).

Bei den Jüngsten (U 9) gewann Sebastian Scherer (Osburger TC) im Finale gegen Jannis Heimer (VfR Koblenz-Karthause) mit 4:6, 6:3, 10:4.

In den Doppelkonkurrenzen holten sich in der männlichen U 14 Johannes Scherer und Finn Klemen (TC BW Bad Breisig) sowie in der Jungen-U-12-Klasse Lasse Harnisch und Konstantin Sprenger (beide TC Trier) zwei Titel.

