Fußball : Jule Schillo lässt Issel jubeln

Dank einer konsequenten und disziplinierten Vorstellung – hier köpft Nina Erdmann den Ball aus der Gefahrenzone – entführte der TuS Issel drei wertvolle Zähler aus Iserlohn. Foto: TuS Issel B-Juniorinnen

Iserlohn B-Juniorinnen-Bundesliga: Im letzten Spiel der Hinrunde fahren die Fußballerinnen des TuS Issel einen wichtigen 1:0-Sieg beim Abstiegskonkurrenten FC Iserlohn ein. Dabei hatte es noch im Vorfeld der Partie im Sauerland Probleme gegeben.

Während der Isseler Anreise am Vorabend hatte sich angesichts der verschneiten Straßen noch ein unsicheres Gefühl breitgemacht. Dann konnte die Partie jedoch angepfiffen werden – bei strahlendem Sonnenschein sogar.

Die Anspannung war beiden Teams von Beginn an anzumerken. Sowohl der FC Iserlohn, wie auch der TuS Issel begannen das Spiel mit defensiver taktischer Ausrichtung. Erkennbares Ziel der Sauerländerinnen war es, in der gegnerischen Hälfte Räume für Konter zu öffnen. Auf die überlegene Physis und hohe Geschwindigkeit des Iserlohner Sturms war der TuS an diesem Tag allerdings bestens eingestellt und hielt die eigenen Abwehrreihen dicht. Entsprechend war das Spiel jedoch in der ersten Hälfte vornehmlich durch Passspiel im Mittelfeld geprägt. Echte Torchancen gab es zunächst keine.

Nach der Halbzeitpause hielten sich die Gäste von der Mosel weiterhin sehr diszipliniert an die taktischen Vorgaben von Trainer Stefan Zimmer: Geduldiges Aufbauspiel, kompaktes Verschieben und Abwarten auf Chancen durch sich öffnende Räume waren angesagt. Die erste echte Möglichkeit ergab sich für Issel, als Nina Erdmann den Ball nach einer Ecke – allerdings aus einer Abseitsposition – über die Torlinie drückte. Nach dieser Aktion gewann das Spiel an Dynamik. Nur wenige Minuten später waren es die Gastgeber, die vor dem Isseler Gehäuse gefährlich wurden. Nach einer scharfen Flanke von der linken Seite ging der Abschluss jedoch am Tor vorbei. Dies sollte gleichzeitig die letzte echte Torchance für Iserlohn bleiben.

Das aus Isseler Sicht erlösende Tor fiel in der 54. Minute: Auf der rechten Außenbahn erkannte Anna Miny den sich öffnenden Raum und passte nach innen, wo die aufgerückte Jule Schillo frei zum Schuss kam und den Ball aus 20 Metern in den linken Winkel setzte.

In der Folge schaltete Iserlohn auf früheres Pressing und eine aggressivere Spielweise um. Hier konnte die Defensive der Moselanerinnen jedoch ihre Stärke zeigen und ließ in der verbleibenden Spielzeit keine Toraktionen der Gastgeberinnen zu. Issel selbst kam noch zu guten Kontergelegenheiten, konnte diese aber nicht mehr nutzen, so dass es beim knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg blieb.

„Die Mannschaft hat sich hervorragend geschlagen und sich die drei Punkte absolut verdient. Alle Spielerinnen haben die taktischen Anweisungen sehr gut umgesetzt, und die Defensivleistung war bei weitem die beste der bisherigen Saison. Wir haben alles richtig gemacht“, freute sich Issels Trainer Zimmer – und forderte: „Diese positive Entwicklung als Team gilt es jetzt in die Rückrunde mitzunehmen.“

TuS Issel: Hannah Schillo – Jamie Lee Pauls, Hanna Müller, Jule Schillo, Lara Bunse, Sara Weber (75. Morena Festa), Nina Erdmann, Anna Miny, Lea Ehlenz (80. Nele Steffes), Emily Czerny (67. Mia Sophie Schäfer), Maja Zimmer.