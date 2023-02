Radsport : Julius Klose aus Mannebach: Diese Medaille macht Lust auf mehr

Mannebach Reimund Dietzen, Johannes Fröhlinger, Miguel Heidemann, Hannah Ludwig oder Peter Schermann – die Region Trier hat schon mehrere Top-Radsportler hervorgebracht. Reift mit dem 13-Jährigen aus dem Saargau ein weiteres Talent heran?

Einer, der sich dort anschickt, national und international auf sich aufmerksam zu machen, ist der 13-jährige Julius Klose aus Mannebach (Kreis Trier-Saarburg). Kürzlich hat er bei den Deutschen Cyclocross-Meisterschaften in der Altersklasse U 15 die Bronzemedaille gewonnen. Nicht irgendwo, sondern auf bekanntem Terrain. Im Münchner Olympiapark ergatterte Klose trotz ungünstiger Startposition Edelmetall. Von Startplatz 23 hatte sich Klose schnell nach vorne gearbeitet. „Ich habe mich sehr über die Medaille gefreut. Sie war mein Ziel, dafür habe ich mich bestmöglich vorbereitet. Beim Rennen standen viele Zuschauer an der Strecke. Für mich war es eine sehr schöne Erfahrung“, sagt Klose im TV-Gespräch.

Klose nutzt Rennen im Cyclocross (auch) als fordernde Trainingseinheiten. Sie bieten ihm die Belastungen, denen er auch in Mountainbike-Rennen gewachsen sein muss. „Beim Cy­clocross braucht man eine gute Grundausdauer, aber auch Schnellkraft und ein gutes Gefühl fürs Rad“, sagt Klose. Und – ja – auch Lauffähigkeiten. Denn beim Cyclocross empfiehlt es sich in manchen Passagen, das Rad (wiegt zwischen 7,5 und zwölf Kilo) zu schieben oder zu schultern, um schneller voranzukommen.

So richtig interessant wird’s beim Cyclocross bei schwierigen Wetterbedingungen. So wie bei der Deutschen Meisterschaft in München. Starke Niederschläge mit Regen- und Hagelschauern hatten dem Kurs und den Radfahrern im Laufe des Trainings deutlich zugesetzt. Vorher fahrbare Passagen verwandelten sich in kürzester Zeit in Schlamm-Rutschbahnen und forderten vor allem eine sehr gute Radbeherrschung und eine gute Lauftechnik. Zwei Fähigkeiten, die Klose, der für den Verein MTB Sport Saar-Obermosel startet und nebenbei noch Fußball bei der JSG Saar Tawern spielt, unter Beweis stellte.