Fußball : Kaiserslautern zieht nach 2:0-Derbysieg über Mainz in die zweite Runde des DFB-Pokals ein

Kaiserslautern Der Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat die Sensation geschafft: In der ersten Runde des DFB-Pokals haben die Pfälzer vor 40694 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion den rheinland-pfälzischen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 mit 2:0 (0:0) besiegt.

Und die Gastgeber finden gut in die Partie, besitzen durch Thiele auch die erste Gelegenheit: Sein Volleyschuss geht aber weit über das Tor. Danach dominieren zunächst die Mainzer das Geschehen, insbesondere der agile Quaison zeigt seine Gefährlichkeit. Er scheitert jedoch zweimal am aufmerksamen und gut reagierenden FCK-Torhüter Grill (6., 8.), ehe er in der 13. Minute aus 17 Metern ganz knapp über das Tor schießt. Auch in der 18. Minute hat der Mainzer die Führung für die Gäste auf dem Fuß, die Flanke von Aaron setzt er jedoch neben das FCK-Tor.Eine Kopfballchance für Thiele (27.), der allerdings den Ball nicht richtig trifft, ist dann wie ein Weckruf für die Lauterer.

Die Gastgeber kommen nun immer besser in die Zweikämpfe, sind eng am Gegner – und der Funke springt auf die eigenen Anhänger über. Kampfbetontes, mutiges Spiel – das wollen die FCK-Fans von ihrer Mannschaft sehen, und das bekommen sie nun auch geboten. In der 43. Minute fällt fast die Führung für die Pfälzer, aber Baku rettet in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Thiele. Somit bleiben die ersten 45 Minuten torlos – die Mainzer spielen zwar nicht überheblich, lassen aber die Zielstrebigkeit und Präzision im Abschluss vermissen.Nach der Pause übernimmt zunächst wieder der Bundesligist das Kommando. Die beste Chance besitzt Onisiwo in der 57. Minute nach einem Tänzchen durch die FCK-Abwehr, sein Schuss landet aber nur am Außennetz. Nach einer guten Stunde dann die Schlüsselszene der Partie: Bei einem Konter überläuft der schnelle Timmy Thiele den Mainzer Abwehrspieler Stefan Bell, der zupft ihn an der Schulter, Thiele will schießen – und es kommt zum Kontakt an den Füßen, Thiele fällt. Schiedsrichter Felix Zwayer zögert keine Sekunde und zeigt auf den Punkt: Elfmeter! Lauterns Neuzugang Manfred Starke schnappt sich den Ball, schießt – und der 28-Jährige hat ganz viel Glück: Der Mainzer Torwart Florian Müller ist in der richtigen Ecke und am Ball, dieser kullert aber ganz langsam in die andere Ecke und über die Torlinie. 1:0 für den FCK in der 63. Minute!