Fussball-Rheinlandpokal : Karbach und Engers im Finale des Rheinlandpokals

Koblenz Die beiden Fußball-Oberligisten FC Karbach und FV Engers 07 bestreiten das Endspiel um den Rheinlandpokal. Karbach bezwang am Samstag im Halbfinale das klassenhöhere Rot-Weiß Koblenz mit 2:1 (1:1).

Engers setzte sich im Parallelduell unter der Leitung von Schiedsrichter Philipp Michels aus Lissendorf (Vulkaneifelkreis) gegen den Ligakonkurrenten Sportfreunde Eisbachtal nach 90 torlosen Minuten in der Verlängerung mit 1:0 durch. Torschütze für den Club aus dem Neuwieder Stadtteil war Sören Klappert (96.). Die aktuell maximal zugelassene Besucherzahl von 500 wurde im Stadion am Wasserturm notiert.

Das Finale findet am kommenden Samstag, ab 14.45 Uhr, im Koblenzer Oberwerth-Stadion statt und wird im Rahmen des Finaltags der Amateure in einer Konferenzschaltung live in der ARD übertragen. In der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde erwartet der Rheinlandpokalgewinner am zweiten September-Wochenende den Zweitligisten VfL Bochum.