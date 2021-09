Fußball-Bezirksliga : Die Mannschaft der Stunde ist heiß auf den Spitzenreiter

Fußball-Bezirksliga: Die wiedererstarkte SG Ruwertal will jetzt auch der FSG Ehrang/Pfalzel Paroli bieten – Kellerduell und Eifelderby in Kyllburg.

SV Konz – SV Zeltingen-Rachtig, Samstag, 16 Uhr, Saar-Mosel-Stadion Konz

Nachdem sich das Team von Trainer Thomas Berens bei der SG Arzfeld unter Wert geschlagen sah (0:4), möchte es gegen den Kontrahenten von der Mittelmosel unbedingt wieder punkten. „Wir wollen unser eigenes Spiel durchdrücken und die ersten Chancen auch nutzen. Dann haben wir gute Karten“, weiß Berens, der Zeltingen-Rachtig Respekt zollt: „Sie haben zuletzt überraschend hoch gegen Schillingen (6:1) gewonnen. Wir müssen auf ihre schnellen Leute und deren Standards aufpassen.“ Weil Jordan Nkamgove gesperrt ist und der zweite Keeper Max Kintgen im Urlaub weilt, wird Berens mit dem Einsatz von Torwarttrainer Simon Grünhäuser improvisieren müssen. Merlin Weis, Felix Schmand und Michel Kupper-Stöß sind verletzt, Alex Parhamov und Kevin Bernard dagegen aus dem Urlaub zurück. Ob Zeltingens Spielertrainer Pascal Meschak wieder auflaufen kann, ist aufgrund von Leistenproblemen noch unklar Felix Franzen ist verletzt (muskuläre Probleme), Julian Jakoby fraglich, doch Sven Pazen steht wieder bereit.

SG Arzfeld – SG Ralingen, Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Daleiden

Alles andere als der fünfte Saisonsieg ist für Arzfelds Spielertrainer Andreas Theis keine Option, obwohl dieser auch um die Stärken der Sauertaler weiß und vier Akteure mit Verletzungen auszufallen drohen (Joschka Trenz, Matthias Ewertz, Robin Antony und Manuel Mombach). Die Sauertaler setzen wollen im fünften Anlauf endlich dreifach punkten. Die Statistik spricht jedoch dagegen. Denn aus den letzten sechs Begegnungen gegeneinander ging die Theis-Elf fünf Mal als Sieger vom Platz. Lediglich 2018/19 entführte Ralingen beim 1:1 einen Zähler.

SV Lüxem – SG Saartal Schoden, Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Lüxem

„Jedes Mal, als wir zuletzt beim 3:5 gegen Ehrang/Pfalzel am Ausgleich schnupperten, haben wir prompt die Gegentore bekommen. Wir müssen jetzt mal anfangen zu punkten“, betont Lüxems Spieler-Co-Trainer Patrick Schmidt. „Schoden hat mit Nicolas Jakob und Lukas Kramp extrem schnelle Leute sowie mit Dominik Zwick einen erfahrenen Ruhepol hinten drin“, weiß Schmidt. Mit Daniel Mehrfeld, Mattis Thörner, Nils Thörner und auch Leon Backes kehren einige zuvor angeschlagene Spieler zurück. Jonas Adams befindet sich noch im Urlaub. Die Saartaler gastieren mit breiter Brust am Lüxemer Grünewald und wollen ihre Siegesserie ausbauen. Coach Heiko Niederweis aber warnt: „Die Stärke von Lüxem können wir definitiv nicht am Tabellenplatz messen, sondern wir müssen erneut eine Topleistung abrufen.“ Zudem plagen Niederweis personelle Sorgen. Neben dem bis Ende des Jahres mit einem Wadenbeinbruch ausfallenden Spielmacher Christoph Anton, fallen auch die verletzten Tobias Baier, Timo Grafe, Max Jakobs, Alec Webel und Yannic Clement sowie die urlaubenden Julian Thielen und Philipp Wallrich aus.

SG Mont Royal Kröv – SG Geisfeld/Rascheid, Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Kröv

Die zuletzt spielfreien Mont Royaler nutzten das vergangene Wochenende nach einer Trainingseinheit am Morgen beim „Tag der offenen Keller“ in Reil zum Teambuilding und wollen nun gegen den Tabellensechsten aus dem Hochwald die Negativserie stoppen. Trainer Karl-Heinz Gräfen will gegen den „robusten, sehr zweikampfstarken und viel Druck nach vorn entwickelnden Gegner dagegenhalten und Geisfeld mit schnellem Spiel auf die Spitzen in die Bredouille bringen.“ Den Mont-Royal-Coach plagt jedoch eine ellenlange Ausfallliste. „Zwei Spieler sind im Urlaub und fünf Leute werden verletzungsbedingt nicht einsatzfähig sein“, berichtet Gräfen. Geisfelds Spielertrainer Sven Gaspers hofft nach der starken Vorstellung gegen Ralingen (4:0) auf die Fortsetzung der Ungeschlagenserie. „Wir müssen konzentriert sein. Kröv wird sich wehren.“ Joseph Lochen, Dean Dederichs und Sven Eckes sind nach langen Verletzungen im Aufbautraining, Jens Gaspers wird vermutlich längerfristig verletzt ausfallen.

SG Ruwertal – FSG Ehrang/Pfalzel, Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Kasel

Die SG Ruwertal ist die Mannschaft der Stunde und hat mit einigen starken Ergebnissen aufhorchen lassen. Spätestens nach den jüngsten Erfolgen (3:2 im Rheinlandpokal, 2:2 in der Liga) gegen das Topteam von Rot-Weiß Wittlich ist den Schützlingen der Trainer Gerd Morgen und Benny Leis einiges zuzutrauen. „Der Teamspirit ist überragend. Zudem sind beide Torleute ein großer Rückhalt für das gesamte Team. Jeder hat Bock und gibt auch im Training alles“, lobt Leis. Die Vorfreude auf das Match gegen den Ligaprimus ist groß. „Ehrang ist die spielerisch stärkste Mannschaft in der Bezirksliga. Deshalb sind auch wir nur Außenseiter, doch wir wollen zeigen, dass wir auf Augenhöhe sind.“ Bastian Jung, Jonas Reichert und Philip Kartz fallen weiterhin aus. Auf der Kippe stehen die angeschlagenen Michael Blau, Christopher Cartus, Jonas Jung und Jannis Hoffmann. FSG-Trainer Kevin Schmitt sagt: „Ruwertal ist eingespielt, besticht als Kollektiv und besitzt zudem gute Einzelspieler. Allein das lässt uns mit Vorsicht ins Ruwertal fahren.“ André Thielen laboriert an Kniebeschwerden. Felix Faber plagen muskuläre Probleme, ebenso bei Ramon Stief. Andreas Huwer schmerzt eine Zerrung am Oberschenkel.

TuS Schillingen – SG Wallenborn, Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Schillingen

Trotz der Auswärtsaufgabe geht Wallenborn als Favorit in die Partie. Die Vulkaneifeler haben zuletzt zweimal in Folge gewonnen und treffen auf einen Gegner, der nach der empfindlichen 1:6-Pleite in Zeltingen angezählt ist. Trainer Andy Hesslein aber warnt: „Schillingen wird eine Reaktion zeigen wollen. Deshalb müssen wir wieder unsere Grundtugenden auf den Platz bringen und auch auswärts mal ein anderes Gesicht zeigen.“ Während Richard Schomers und Jonas Häp verletzt sind und sich auch Bastian Blasius mit muskulären Problemen in die Warteschleife begeben hat, sind Sebastian Zimmer (Urlaub) und Peter Esch (Rotsperre) wieder dabei. TuS-Coach Sascha Freytag. will den Abwärtstrend unbedingt stoppen, weiß aber auch: „Derzeit haben wir nicht die nötige Fitness, um 90 Minuten Powerfußball zu spielen.“ Während Marius Becker nach seiner Sperre ins Tor zurückkehrt, wird auch Christoph Becker nach der Geburt eines Töchterchens zurück sein. Fraglich sind dagegen Lukas Thome, Maximilian Heib und Matthias Werner.

SG Baustert – SV Rot-Weiß Wittlich, Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Baustert

„Wir müssen effektiver werden und das Spielglück bemühen. Gegen einen superschweren Gegner wollen wir wieder ordentlich dagegenhalten, uns aber von den letzten Ergebnissen nicht nervös machen lassen“, betont SG-Trainer Thorsten Schmitz – und schiebt nach: „Wir haben gesehen, dass wir auch gegen Topteams mithalten können.“ Angreifer Tobias Pauls kehrt nach seiner Rotsperre zurück, Stefan Valentin ist gesperrt. Nach dem in letzter Sekunde geretteten 2:2-Unentschieden gegen die SG Ruwertal fordert RW-Trainer Frank Meeth den dritten Saisonsieg, möchte die Erwartungshaltung aber nicht übermäßig strapazieren: „Wir tun aufgrund unserer derzeitigen personellen Situation gut daran, von Spiel zu Spiel zu denken.“ Den Gegner schätzt der Wittlicher Coach als kompaktes und physisch starkes Team mit einigen überdurchschnittlichen Spielern ein. Personell sieht es wieder besser aus: So steigen Kevin Arbeck, Matthias Heck und auch Babacar Diop in dieser Woche wieder ins Training ein und sind für Sonntag eine Option. Qendrim Bukoshi, Murat Sarioglu, Meliani Saim und Murat Kaya fallen verletzt aus.

SG Wallendorf – TuS Mosella Schweich, Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Wallendorf

Wallendorfs Coach Frank Hermes gehen langsam die Spieler aus. Während Noah Prinz, Peter Pott und Andreas Hartmann weiterhin verletzt ausfallen, haben sich mit Kevin Liedke (Knie) und Jannik Böwen (Rotsperre im Wallenborn-Spiel) zwei weitere Leistungsträger hinzugesellt. „Die Ausfälle werden wir mit Mentalität, Laufbereitschaft und Kampf kompensieren müssen. Zuletzt haben wir knappe Ergebnisse eingefahren, sieht man mal vom 0:5 in Wallenborn ab. Da zählt auch gegen eine spielstarke Mannschaft wie Schweich nur der Einsatz“, fordert Hermes die volle Konzentration. Die Mosella gastiert als Tabellenfünfter an der Sauer. Nach dem glücklichen 4:3 gegen Baustert möchte TuS-Trainer Jochen Weber wieder mehr Spielwitz sehen. „Wir müssen uns noch mal steigern, ein paar neue Ansätze finden und insgesamt besser stehen.“ Weber erwartet einen heimstarken und körperlich agierenden Gegner. Bis auf die angeschlagenen Marc Pitsch und Philipp Grundmann (Einsätze noch offen) hat Weber alle Mann an Bord.

SG Badem – SV Speicher, Samstag, 17 Uhr, Rasenplatz Kyllburg