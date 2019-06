Sportkegeln : DM: Die Ausbeute für die Region Trier hält sich in Grenzen

Nordhorn Deutsche Meisterschaft der Scherekegler: Wenig Edelmetall für Teilnehmer aus den Vereinen der Region.

Einziger Teilnehmer aus der Region Trier bei den vom 7. bis 15. Juni in Langenfeld stattfindenden 14. Weltmeisterschaften der Scherekegler ist Christian Junk vom SK Eifelland Gilzem. Der 28-Jährige wurde vom deutschen Verband für die Disziplinen Einzel, Mannschaft, Mixed und Team Doppel Mixed nominiert. Für ihn ist es bereits die zweite WM-Teilnahme nach seiner U-24-Zeit. Vor zwei Jahren in Oberthal gab er mit einer Goldmedaille und zwei Silbermedaillen ein erfolgreiches Debüt. „Ein WM-Titel ist auch diesmal das Ziel“, sagt Christian Junk. ⇥(neu)

Eine weitere Bronzemedaille gewann Klaus Schmitt. Der 68-Jährige vom SKV Trier hatte in der Altersklasse Ü 60 im Vorjahr in Düsseldorf die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Auch in Nordhorn schaffte es Schmitt über den Vor- und Zwischenlauf wieder in den Endlauf der besten vier Starter. Vorjahreszweiter Hilbert Wagner behielt allerdings diesmal die Oberhand. Für Klaus Schmitt war der dritte Platz dennoch ein Erfolg. „Ich wollte aufs Podest, ich bin zufrieden“, resümierte er.