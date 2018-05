Zwei Mal DM-Silber für Rioler Kegler

Kegeln: Thomas Steines und Marjan Leis Zweite bei deutschen Meisterschaften.

(neu) Mit den Entscheidungen in den Einzeldisziplinen ist in Düsseldorf die Meisterschaftswoche zu Ende gegangen. Thomas Steines vom KSV Riol gelang hier zum Abschluss ein großer Erfolg. Nachdem der 30-Jährige seine hervorragende Form schon bei den Landesmeisterschaften unter Beweis gestellt hatte, schaffte er es auch in Düsseldorf in den Endlauf. Platz fünf mit 926 Holz im Vorlauf und Platz vier mit 934 Holz im Zwischenlauf waren seine Stationen bis zum Finale der besten vier. Im Endlauf lag er nach zwei Bahnen sogar an der Spitze (493). Nicht mehr zu stoppen war aber in der zweiten Hälfte der Düsseldorfer Valentin Olbricht (966) vor Steines (949). Unter die besten vier hatten sich auch der Mertesdorfer Markus Gebauer und der in Heddert lebende Holger Mayer gespielt. Beide spielen für die Kegelfreunde Oberthal und treten bei Meisterschaften für die KV Nordsaar an. Gebauer behielt im Duell um Platz drei gegenüber Mayer die Oberhand (931:915) und sicherte sich die Bronzemedaille. Der demnächst wieder für Bundesligaaufsteiger Gilzem spielende Titelverteidiger Christian Junk blieb diesmal schon im Vorlauf hängen (855). Im 24 Teilnehmer starken U24-Feld hatte Marja Leis vom KSV Riol als Sechster (870) zunächst nur knapp die nächste Runde erreicht. Im Zwischenlauf steigerte er sich auf tolle 940 Holz und erreichte damit sicher das Finale, das auch Titelverteidiger und Vereinskollege Nico Klink (912/920) souverän erreicht hatte.„Es lief von Beginn an nicht. Den Endlauf habe ich komplett vergeigt“, sagte anschließend Klink, der mit 867 Holz „nur“ als Vierter von den Bahnen ging. Besser lief es für Marjan Leis. Der 19-Jährige, der erstmals in der U24-Klasse antrat, musste nur den favorisierten Robin Schrecklinger (KV Mittelsaar) ziehen lassen. 904 Holz bedeuteten die Silbermedaille und die Vizemeisterschaft für das Talent vom KSV Riol. In den zuvor ausgetragenen Paarkämpfen konnten sich drei Mal regionale Kegler im Medaillenspiegel verewigen: Holger Mayer wurde mit Daniel Schöneberger deutscher Meister im Paarkampf, Christian Junk gewann im Mixed mit Yvonne Ruch die Vizemeisterschaft vor Markus Gebauer und Maren Wirtz.