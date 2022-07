Kegel-Weltmeisterschaften in Trier : Lokalmatador schnappt sich eine Medaille

Kegel-Weltmeisterschaften in Trier

Trier Ein Altmeister ist erneut Titelträger. Nico Klink gewinnt Bronze im Herren-Einzel.

An den ersten beiden Wettkampftagen der Kegel-Weltmeisterschaften auf Scherebahnen in Trier wurden mit den Einzeln der Damen und Herren die Top-Wettbewerbe ausgetragen. Erstmals wurde das Teilnehmerfeld nach einem Losverfahren in Vierergruppen eingeteilt. Gewertet wurde nach einem neu eingeführten Punktesystem, gespielt wurden 80 statt wie bisher 120 Wurf pro Durchgang. Bis zur Entscheidung hatten die Finalisten über zwei Wettkampftage 400 Kugeln zu spielen.