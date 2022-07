Kegel-Weltmeisterschaft in Trier : Für zwei regionale Starter gibt’s am Schlusstag die Krönung

Nach Gold für Nico Klink im Sprint gelang am Schlusstag auch den beiden anderen Teilnehmer aus der Region jeweils ein WM-Titel. Mike Reinert siegte mit der deutschen Herren-Mannschaft, und Christian Junk (im Bild, rechts) holte Gold in der deutschen Mixed-Mannschaft. Foto: TV/Peter Neumeyer

Trier Christian Junk und Mike Reinert gewinnen Gold und damit zwei weitere WM-Titel.

auf Scherebahnen in der Kegelsporthalle Heiligkreuz in Trier eine ereignisreiche Woche erlebt. Die Spielerinnen und Spieler aus acht Nationen zeigten außergewöhnliche Leistungen. Das schon im Vorfeld heiß diskutierte neue Spielsystem war während der WM-Tage in aller Munde und führte auch in einem Fall zu durchaus umstrittenem sportlichem Verhalten.