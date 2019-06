Sportkegeln : Christian Junk wird Doppel-Weltmeister

Extra

In der Kegelsporthalle Heiligkreuz werden von Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, die Deutschen Jugendmeisterschaften im Sportkegeln ausgetragen. Der heimische Nachwuchs darf auf eine gute Medaillen-Bilanz hoffen. Mit zum Favoritenkreis gehören besonders die männliche U-18-Jugend vom ausrichtenden SKV Trier und die U-14-Talente aus der Region, die für die JSG Mosel starten. Die Wettkämpfe beginnen am Donnerstag um 9 Uhr mit den Mannschaftswettbewerben und Paarkämpfen der U 14 und enden am Sonntag mit den Endläufen im Einzel der U 18.⇥(neu)