Kegeln : Die Charmantgen Olewig: Wenn’s um mehr als „alle Neune“ geht

Die Charmantgen halten die Tradition des Kegelsports in Olewig am Leben (oben von links: Arno Greif, Andreas Hubertz, Sylvia Schneider, Ronald Schneider; unten von links: Luc Leys, Eddi Hubertz, Willi Minnebeck und Hubert Arnoldy). Das Bild unten zeigt die Charmantgen beim Sommerfest im Jahre 1928. Und ganz unten: Boxweltmeister Max Schmeling gratulierte zum 50. Vereinsbestehen. Foto: Charmantgen Olewig

TRIER Die Kegler im Trierer Stadtteil Olewig feiern das 100-jährige Bestehen ihres Vereins. Was die „Charmantgen“ so besonders macht, was Boxlegende Max Schmeling mal mit ihnen zu tun hatte, und was ihr großer Wunsch für die Zukunft ist.

100 Jahre alt und jede Menge Geschichten geschrieben: Neben dem Sportverein blicken auch die Kegler der Charmantgen Olewig auf dieses seltene Jubiläum zurück. Die eigentliche Gründung des Kegelclubs geht sogar auf das Jahr 1920 zurück, eingetragen ins Register wurde der Verein dann aber erst 1921.

Erst kurz ist der TV-Berichterstatter vor Ort, und schon sind einige Male „alle Neune“ gefallen beim Kegelabend der Charmantgen. Immer donnerstags treffen sich die Mitglieder zum clubinternen Wettkampf in der Kegelsporthalle Heiligkreuz. Doch das Spiel „in die Vollen“ ist nicht der Höhepunkt des Abends. Das ist die „Rheinische Partie“, und das war schon immer so in der nun 100-jährigen Geschichte des vermutlich ältesten Kegelclubs der Region.

Info Bilderkegeln: Wer die letzten Meister waren Nach 66 Jahren wurde der Keglerverband Trier-Stadt und -Land im Jahr 2017 aufgelöst. 1951 war der Verband gegründet worden, um das Spiel der „Rheinischen Partie“ wettkampfmäßig ausüben zu können. Auf zwölf Kegelbilder werden hier jeweils zwei Kugeln gespielt. Gekegelt wurde unter dem Dach des Verbandes in zwei Leistungsklassen (A- und B-Klasse) mit jeweils drei Gruppen zu je sechs Mannschaften. Zudem gab es noch eine Damenliga mit zehn Teams. Eine Mannschaft bestand aus acht Keglern, die besten sechs jeder Partie wurden gewertet. Viele Clubs, wie auch die Charmantgen Olewig, waren über Jahrzehnte hinweg dabei. Es fehlte allerdings an Nachwuchskeglern, sodass vor vier Jahren zum letzten Mal der Verbandsmeister (Pudeljungen Bekond) und der Pokalsieger (Gut Holz Wehr) ermittelt wurden. ⇥(neu)

Bei der „Rheinischen“ wird auf zwölf verschiedene Bilder gekegelt, auf die man jeweils zwei Kugeln spielt. Um dieses Spiel wettkampfmäßig austragen zu können, wurde 1951 der Keglerverband Trier-Stadt und -Land ins Leben gerufen, bei dem die „Charmantgen Olewig“ von Anfang an dabei waren. In den Meisterschaftsrunden kegelten die Olewiger fortan meist in der oberen Verbandsklasse. Sportliche Höhepunkte in der Clubgeschichte waren Verbandsmeisterschaftstitel und auch Endspielsiege im Verbandspokal.

Foto: Charmantgen Olewig

Vor vier Jahren wurde der Verband allerdings wegen stark rückläufiger Mitgliedsvereine aufgelöst, seither werden die Meisterschaftsspiele nicht mehr ausgetragen (siehe Infokasten). Den Anstoß zur Gründung der Charmantgen Olewig gaben im Jahr 1920 die Gebrüder Hans und Matthias Kaipinger. 1921 wurde der Verein dann offiziell bei der Bürgermeisterei Olewig angemeldet und ins Vereinsregister eingetragen. Gekegelt wurde am Wochenende im Gasthaus Kuhn (dem späteren Gasthaus Gauer) – auf einer Bahn im Freien.

Die Kegel wurden seinerzeit von Hand aufgestellt. Dafür brauchte man Kegeljungen. Der erste in Olewig war Baptist Bettendorf. Schon im Gründerjahr wurde der erste Wettkampf im Gasthaus Minn in Lampaden ausgetragen. Laut Vereinschronik gewannen die Olewiger damals ein Preisgeld von 100 Mark. 1933 wurde dann das Gasthaus Cordel neue Spielstätte und Vereinslokal, denn dort war zuvor eine neue Kegelbahn verlegt worden. Der Vereinsname Charmantgen hat übrigens nichts mit charmant zu tun. Mit Charmantgen bezeichnete man seinerzeit einen Handkranz beim Kegeln.

Nach den Kriegswirren (Lokal und Kegelbahn waren 1944 von Bomben zerstört worden) ging es nach dem Wiederaufbau der Bahn Ende 1949 wieder weiter. 1971 konnte man mit dem Verbandspokalturnier und einem Sport- und Preiskegeln das 50-jährige Bestehen feiern. In der Festschrift gratulierte sogar Boxweltmeister Max Schmeling mit einer persönlichen Widmung den Olewigern zum Jubiläum.

Charmantgen Olewig Foto: Charmantgen Olewig

Einschneidend war für den Kegelclub die Schließung des Gasthauses Cordel Anfang der 2000er Jahre. Eine neue Spielstätte außerhalb von Olewig musste gefunden werden. Mit dem Ortswechsel war auch ein Rückgang der Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Ursprünglich waren es 15. Nun gehören lediglich noch acht aktive und ein inaktives Mitglied dem Club an. Als echte Olewiger sind Arno Greif und die Brüder Andy und Eddy Hubertz aktiv dabei.

Zuletzt musste Herbert Justen, das älteste und langjährigste Mitglied, krankheitsbedingt passen. Er ist nur noch inaktiv dabei. Inzwischen sind die Charmantgen Olewig schon lange in der Kegelsporthalle im benachbarten Stadtteil Heiligkreuz zu Hause. Ein Pokalturnier, wie etwa zum 50-jährigen Bestehen 1971, werden sie zum Hundertsten nicht mehr organisieren, aber eine interne Feier ist schon geplant.

„Unser Vater hat schon in diesem Club gekegelt. Wir sind alles leidenschaftliche Kegler, und wir werden die Tradition des Clubs so lange wie möglich aufrechterhalten“, betonen die beiden Hubertz-Brüder Eddy und Andy.