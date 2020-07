Kegeln : Still und leise: Riol zieht sich aus der Bundesliga zurück

Riol Die Corona-Krise und ein Ärger mit dem Verband sind ausschlaggebend für den Schritt, der aber nicht das Ende des Vereins bedeutet.

Still und heimlich verabschiedet sich ein Traditionsverein vorerst von der großen Kegel-Bühne. Der KSV Riol, Deutscher Meister 2018 und darüber hinaus in den vergangenen Jahren fünf Mal Deutscher Vizemeister, zieht sich zur kommenden Saison aus der Beletage der Schere-Kegler zurück.

„Kämpfen lohnt sich“ – mit diesen Worten kommentiert Tom Hoffmann, Spieler des Kegel-Zweitligisten SK Eifelland Gilzem, die Entscheidung des Deutschen Schere-Keglerbunds (DSKB), in der coronabedingt abgebrochenen Saison 2019/20 nun doch Aufsteiger aus den zweiten Ligen in die Bundesliga zuzulassen. Die vorige Spielzeit wird wie folgt gewertet: Die Saison 2019/2020 wird mit dem 18. Spieltag (also dem Abschluss der Hin- und Rück­runde) beendet. Es gibt keine Absteiger. Die Erstplatzierten aus den Zweitliga-Staffeln Nord und Süd (Bosserode und Gelsenkirchen) steigen auf, Absteiger aus den Unterhäusern gibt es nicht. In der Saison 2020/2021 gibt es bei den Herren eine Bundesliga-Staffel und zwei Zweitliga-Gruppen mit je elf Vereinen. Meister- und Abstiegsrunden werden nicht ausgetragen. ⇥(bl)

Da ist laut Krämer zum einen die Corona-Krise. Sie habe dazu geführt, dass der Pächter der Rioler Brunnenschänke, die die Kegelsportanlage beherbergt, die Waffen gestreckt habe. Die Schänke sei momentan dicht – und damit kämen die Kegler nicht auf die Anlage. „Wir versuchen, in einem Gespräch in Kürze eine Lösung des Problems zu finden“, sagt Anton Krämer.

Um zudem eine Saison in der Bundesliga bestreiten zu können, brauche der KSV monatlich rund 1000 Euro. Fehlen die nötigen Zuwendungen aus dem Gastronomie-Geschäft, werde es eng bis unmöglich. Krämer: „Wir haben zwar auch Sponsoren, aber sie haben es wegen Corona auch nicht leicht. Und an unser kleines finanzielles Polster wollen wir nicht ran.“

„Mit unserem Rückzug wollen wir dem DSKB zeigen, dass er mit den Vereinen so nicht umgehen kann. Im Schreiben von Rechnungen, wenn ein Statistikfehler im Spielbericht auftaucht, ist er schnell. Aber er ist nicht gewillt, in zentralen Fragen zur Zukunft des Sports die Vereine anzuhören“, kritisiert Krämer.

Das Verschwinden von der Bundesliga-Fläche bedeutet aber nicht das Ende des 1995 gegründeten KSV Riol. Die erste Mannschaft wird laut Krämer in der neuen Saison in der (finanziell bei weitem nicht so aufwendigen) Rheinland-Pfalz-Liga an den Start gehen. Wo gespielt wird? Der KSV hofft auf die Rückkehr auf seine Heimbahnen. Sollte das nicht möglich sein, müsste nach Ausweich-Spielstätten Ausschau gehalten werden (zum Beispiel in Trier oder Osburg). Da unter den Spielern bewährte Kräfte an Bord blieben (etwa Marjan Leis, Steve Blasen, Martin Hoffmann und Patrick Haan) sei der Zweitliga-Aufstieg das Ziel. Insgesamt werde der KSV mindestens vier Teams für die Saison 2020/21 melden. Krämer: „Personell sind wir weiterhin gut aufgestellt.“