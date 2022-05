Fußball : Mal Knipser, mal Vorbereiter

Nur schwer vom Ball zu trennen und mit viel Zug zum Tor: Jakob Reichert von der SG Niederkell. Foto: Sebastian J. Schwarz

Kell Kreisliga B Mosel/Hochwald: Die SG Niederkell-Mandern hat den zweiten Tabellenplatz in der Endabrechnung und damit das Aufstiegsspiel um den Einzug in die A-Klasse bereits sicher. Großen Anteil an der starken Saison der Hochwälder hat Jakob Reichert, der jede Menge Offensivgefahr ausstrahlt.