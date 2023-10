Handball-Torwart tritt auf die Bremse Keven Ponton: 70 Kilo runter – in einem Jahr!

Vor drei Jahren beschloss Keven Ponton, dass sich etwas ändern muss. Es konnte so nicht mehr weitergehen. 190 Kilo brachte er auf die Waage. Die Einschränkungen – massiv. Im Alltag. Und bei seinem Hobby, dem Handball. Nur noch mit großer Mühe schleppte sich der Torwart in den Kasten bei seinem damaligen Verein HB Mersch in Luxemburg.