Experte erklärt Wirkung Eine Frage nach der Legalisierung: Macht Kiffen im Sport leistungsfähiger?

Interview | Köln/Trier · Welche Folgen hat die Cannabis-Teillegalisierung für den Breitensport? Das fragten wir Patrick Diel, Professor am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln.

03.05.2024 , 17:54 Uhr

Cannabis und Sport – passt das zusammen? Seit der Teillegalisierung wird viel über Sinn und Unsinn diskutiert. Der Sportmediziner Professor Patrick Diel ordnet im TV-Interview verschiedene Gesichtspunkte des breiten Themenfelds ein. Foto: Getty Images/IrenaV