Leichtathletik Höhenflug auf glattem Hallenparkett

Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009 brachte Ariane Friedrich 80.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion bei ihrem Hochsprung-Anlauf zum Schweigen. Beim 25. Hallensportfest des SFG Bernkastel-Kues waren alle in der zugegebenermaßen weniger imposanten Sportstätte der Doktorstadt mucksmäuschenstill, als Elisabeth Schwind zum Anlauf startete. Es ging zwar nicht um einen deutschen, sondern nur um einen persönlichen Rekord von 1,50 Meter, damit erzielte die knapp 13-Jährige vom PST Trier aber die herausragende Leistung des Tages.

Um Schwinds Höhe einzuordnen: Erst neun 13-Jährige aus der Region Trier sprängen jemals höher. Den W-13-Bezirksrekord hält seit 2001 Sarah Wilhelmus (LG Bernkastel-Wittlich) mit 1,60 Meter. Und den Trierer und Trier-Saarburger Kreisrekord hält übrigens Elisabeth Schwinds drei Jahre ältere Schwester Hannah mit 1,55 Meter. Erzielt mit Spikes, die in auf dem für Hochspringer doch recht rutschigen Bernkastel-Kueser Hallenboden nicht benutzt werden konnten. Umso mehr freute sich PST-Trainerin Mona Reuter, die als 13-Jährige ebenfalls respektable 1,45 Meter übersprungen hatte.

Elisabeth Schwinds Hochsprungleistung war das Highlight der beim ältesten Leichtathletik-Hallensportfest der Region, zu dem rund 200 Teilnehmer kamen, zahlreich vertretenen Nachwuchssportler vom PST Trier, der TG Konz, der SG Leiwen und des TuS Mosella Schweich. Außer Schwind in der Altersklasse W 13 gewann auch ihre Vereinskollegin Mila Raithel bei den Zwölfjährigen den Dreikampf aus Hochsprung, 30-Meter-Sprint und Medizinballstoßen. In den Teamwettbewerben der Kinderleichtathletik (bis elf Jahre) schaffte es der U-12-Mannschaft der TG Konz als Drittplatzierte aufs Siegerpodest.