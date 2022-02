Jugendfußball : Vier Mini-Tore, mehr Spaß am Spiel: So plant der DFB die Revolution des Kinderfußballs

Region Kleinere Mannschaften jagen auf kleineren Spielfeldern dem Ball hinterher und schießen nun auf vier statt wie gehabt auf zwei Tore: Der DFB plant für die jüngsten Fußballer eine umfassende Reform, damit viele von ihnen nicht so schnell wieder aufhören. Was die Vereine an der Basis dazu sagen, und wo es bei der Einführung noch hapern könnte.

Kurze, intensive Partien sehen die neuen Spielformen vor – je nach Alter mit zwei, drei oder fünf Kindern pro Team. Die Mannschaften rotieren anschließend je nach Ergebnis ein Spielfeld vor oder zurück. Es geht also auch ums Gewinnen, aber nicht um ein Endergebnis oder gar einen tabellarisch festgehaltenen Wettbewerb.

Kleine Teams und vier Minitore sollen Mädchen und Jungen mehr Ballaktionen und Erfolgserlebnisse ermöglichen. Je älter die Kinder werden, desto größer werden die Teams, und desto öfter sind auch große Jugendtore mit Torhütern involviert.

Extra Immer weniger Kinder spielen Fußball im Verein Dem Trend, dass viele (ganz) junge Fußballer bereits nach relativ kurzer Zeit schon wieder aufhören, will der Deutsche Fußball-Bund mit der Reform im Kinderfußball entgegentreten. Gerade in Corona-Zeiten müssen die bundesweit knapp 25.000 Vereine um jeden Kicker kämpfen. Der Verlust an Aktiven setzte schon viel früher ein; auch aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge und der immer breitgefächerteren Freizeitmöglichkeiten. Im Fußballverband Rheinland gab es in der Saison 2010/2011 524 E- und 456 F-Juniorenmannschaften. Fünf Jahre später waren es noch 475 E-Jugend- beziehungsweise 435 F-Jugendteams. In der aktuellen Runde sank die Zahl auf 399 E-/ 309 F-Juniorenmannschaften. Gegenüber der Vorsaison ist das bei den F-Junioren ein Rückgang von 60. Demgegenüber stehen aber 171 neue Dreierteams.

Nach einem einstimmigen Beschluss beim DFB-Bundesjugendtag Ende Januar soll auf dem DFB-Bundestag am 11. März der offizielle Beschluss für die Reform bei den Bambini, F- und E-Junioren (also für die Sechs- bis Elfjährigen) gefasst werden. Deutschland orientiert sich dabei an der Schweiz, den Niederlanden und Dänemark. Dort werden diese Spielformen schon länger praktiziert, um die Bolzplatz-Mentalität zu fördern.

Das Vorhaben verfolgt der DFB bereits seit mehreren Jahren, hat dazu eine zweijährige Pilotphase mit Beteiligung aller 21 Landesverbände durchlaufen – und will nun nach einer etappenweisen Einführung ab der Saison 2024/2025 Ernst machen.

Einige Pilotturniere liegen auch hinter den jungen Fußballern im Spielkreis Mosel. Kreisjugendleiter Günter Thiesen (Bullay) hat dabei ein geteiltes Echo ausgemacht: „Die neue Kinderspielform wurde nicht von allen Vereinen begrüßt. Die Kids wollen lieber auf große Tore spielen und so viele Treffer erzielen.“ Doch auch der mit 77 Jahren äußerst erfahrene Funktionär hat erkannt: „Es geht noch oft zu sehr ums Gewinnen. Spieler, die nicht zum Einsatz kommen, verlieren die Lust und verlassen den Verein.“ Deshalb sei die neue Form „der richtige Weg“.

Erste Erfahrungen hat auch der Fußballkreis Trier-Saarburg mit dem veränderten System gemacht. Die mit Beginn dieser Saison im Fußballverband Rheinland als Pilotprojekt eingeführte neue Kinderspielform hat „bei uns zu einem Plus bei den Mannschaftszahlen geführt“, berichtet Kreisjugendleiter Thomas Marx (Konz-Kommlingen). Die Resonanz bei Kindern und Trainern/Betreuern sei „sehr positiv gewesen“. Man habe „sehr deutlich festgestellt“, so Marx, „dass sich die Kinder von Turnier zu Turnier stark in ihrem fußballerischen Können verbessert haben“. Im Frühjahr nun soll es auf diesem Weg weitergehen, wobei das Interesse der Mannschaften ungebrochen hoch sei, betont Marx.

Sein Eifeler Kollege Sven Edinger aus Daun gibt zu: „Zunächst war ich skeptisch, da die Kinderspielform zwar bekannten Spielformen aus dem Trainingsbetrieb gleichen, jedoch von dem konventionellen Fußball, den alle Kinder aus dem Fernsehen kennen, abweicht.“ Seine Skepsis habe sich nach den ersten Beispielturnieren in seinem Fußballkreis und spätestens bei dem großen Turnier Anfang September auf dem Koblenzer Oberwerth in Begeisterung umgewandelt: „Jedem Kind werden gerechte Spielzeiten ermöglicht. Durch zwei Tore je Team kommen auch Kinder, die noch nie ein Tor geschossen haben, zum Torerfolg.“ Die Kids seien durch die geringe Mannschaftsstärke aktiver, und jedes Kind müsse in das Team integriert werden. „Aus den Augen der Kinder ist die neue Kinderspielform nach meiner Auffassung ein voller Erfolg“, lässt Edinger durchblicken. Doch er sieht auch die Kehrseite der Medaille: „Durch die kleineren Mannschaftsstärken müssen die Vereine mehr Teams melden. Alle Mannschaften müssen auch betreut werden. Und Trainer und Betreuer zu finden, ist schon lange ein Problem.“ Auch der finanzielle Aspekt als Kritikpunkt sei nicht von der Hand zu weisen: „Ein neues Tor für die Kinderspielform kostet mindestens 100 Euro. Um ein Turnier mit vier Spielfeldern zu bestücken, benötigt man 16 Tore.“ Der Fußballkreis Eifel verfüge zwar über so viele Tore, die auch an die Vereine verliehen werden können, damit könne man aber nicht jedem Club gerecht werden. Es sei zwar gestattet, dass mit Stangentoren improvisiert werden kann, jedoch macht dies für Edinger wiederum „nicht den Eindruck, dass die Priorität im Nachwuchs des Fußballs steckt“.

Das sagen die Vereine zur Reform im Kinderfußball:

Kai Nelles, Vorsitzender des TuS Ahbach im Vulkaneifelkreis, sieht die Pläne als „nicht sinnvoll“ an. Schließlich würden auch F-Jugendliche „so Fußball spielen wollen wie die Großen und nicht komplett anders. Kommen sie danach in eine höhere Jugend, muss das Fußballspielen auf normalem Feld erst mal gelernt werden“, so Nelles. Dass alle Kinder viel Spielzeit haben sollen, „ist natürlich in dem Alter absolut richtig. Dafür kann aber bei der ‚normalen‘ Spielform der Trainer sorgen. Hier sollte Leistung nicht die große Rolle spielen, sondern vielmehr, alle spielen zu lassen. Unsere Jugendtrainer leben das so“. Generell kritisiert der Ahbacher Verantwortliche, dass „Vereine kaum mit eingebunden sind, wenn solche Pläne wie die neuen Spielformen verabschiedet werden“.

Der künftige Wegfall von Tabellen im jüngeren Nachwuchsbereich macht für Thomas Schon, Jugendleiter der JSG Kyllburg, Sinn: „In diesen Altersklassen wird sowieso primär von Spiel zu Spiel gedacht. Es geht darum, dass die Kinder viel spielen, viele Erfahrungen machen und den Spaß am Fußball erhalten.“ Der Wechsel in ältere Jugendbereiche bereitet indes auch ihm etwas Kopfzerbrechen, obschon hier jüngst bei einer Tagung der Kreisjugendausschüsse Übergangslösungen auf den Weg gebracht wurden: „Aufgrund des extrem größeren Spielfeldes und des Spiels mit einem Torwart könnte es ab der D-Jugend Schwierigkeiten geben.“ Positiv sieht es der Kyllburger Nachwuchschef, dass „neue Wege beschritten werden, um den sinkenden Zahlen von Nachwuchskickern entgegenzuwirken. Insgesamt sind die Verbände aber noch zu weit von der Basis entfernt. Das birgt Risiken. Man darf dabei nicht ländliche Regionen eins zu eins mit stärker besiedelten Ballungszentren vergleichen“.

Beim FSV Eschfeld bekleidet Ilija Kozulovic einige Positionen, ist unter anderem Trainer der Bambini (in der JSG Islek) und als Beisitzer im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Man sei „traurig, dass die Vorgaben des DFB an den Fußballverband Rheinland ohne großartige Hilfe umgesetzt werden müssen“. Neue Tore müssten gekauft werden. „Da gibt es auch offenbar keinen Topf vom DFB – und das gerade in einer für Vereine finanziell ganz schwierigen Zeit“, kritisiert Kozulovic. Ein Trainer oder Betreuer sei „nur noch Aufbauer und Organisator und muss nonstop Eltern zum Helfen animieren“. Für den Macher aus der Westeifel werden Parallelen zur Einführung des Futsals in der Halle immer deutlicher: „Durch die Ablösung des herkömmlichen Hallenfußballs haben die Leute das Interesse verloren.“ Kinder wollten im Team agieren, Wochenende für Wochenende Idolen wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich oder Erling Haaland nacheifern – „und nicht nur im Drei-gegen-drei, vier Mal im Halbjahr“. Für Kozulovic ist „es in dem Alter wichtiger, den Kindern den Teamgedanken und den Spaß zu vermitteln. Und bei einem guten Trainer geht jedes Kind nach dem Turnier oder Training glücklich nach Hause“.

Für die JSG Wittlich äußern sich Vorstand Alfons Kreutz und F-Jugendtrainer Martin Mayer: Die Trainingsinhalte, die den Kindern vom Bambinialter bis zur E-Jugend mit den neuen Spielformen vermittelt werden, sind aus ihrer Sicht „elementar für die soziale und fußballerische Entwicklung der Kinder“. Durch häufige Ballkontakte und individuelle Erfolgserlebnisse werde der Spaß am Spiel deutlich gefördert. Aber: Die Einführung der neuen Spielformen als Lösung dafür zu sehen, dass die Mitgliederzahlen im Jugendfußball wieder ansteigen, sehen sie als zu kurzsichtig an: „An unseren Grundschulen soll jeder Schüler entsprechend seines Leistungspotenzials gefördert werden. Diese Differenzierung sollte auch auf den Kinderfußball übertragen werden, um sowohl den schwächeren als auch den stärkeren Kindern die Möglichkeit zu geben, an einem für sie attraktiven Trainings- und Spielbetrieb teilzunehmen.“ Im Training sehe man, dass es den Kindern viel Freude bereite, auf ein ‚richtiges‘ Tor zu schießen oder „sich auch mal im Tor auszuprobieren und eine tolle Parade hinzubekommen“.