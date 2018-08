EM-Helden im Moselstadion

Klangvolle Namen für das erste BMW Cloppenburg Leichtathletik-Meeting in Trier: Am Donnerstag, 23. August, werden neben Europameisterin Gesa Krause weitere Berlin-Starter dabei sein. Von Holger Teusch

Elf Tage nach dem Ende der stimmungsvollen Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion können die Trierer am kommenden Donnerstag (23. August, 18 bis 20 Uhr) Gesa Felicitas Krause im heimischen Moselstadion feiern – und wahrscheinlich einige Stadion- und Trier-Rekorde. Die Hindernislauf-Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier startet beim erstmals ausgerichteten BMW Cloppenburg Meeting im Moselstadion über 1500 Meter gegen zahlreiche deutsche und internationale EM-Teilnehmer aus zwölf Nationen.

Damit nicht genug: Auch bei den Männern wird über diese Distanz ein Spitzenfeld erwartet, in dem sich aus der Region Trier Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel bewähren kann. Nachwuchsläufer (Altersklassen U 14/U 16) können im Vorprogramm rennen, bevor es auf Autogrammjagd geht. Der Eintritt zum Läuferfest ist frei.

Das BMW Cloppenburg Meeting, mit dem der Silvesterlauf-Verein der Stadionleichtathletik zusätzlich zum SWT-Flutlichtmeeting (dieses Jahr am 21. September) einen Schub geben will, verspricht die Tradition von hochkarätigen Sportfesten wie dem Pfingstsportfest fortzusetzen. Auf wackeligen Füßen stehen einige in Trier bereits vor Jahrzehnten aufgestellte Bestzeiten. Angefangen vom 1000-Meter-Rekord der dreimaligen Hallen-Europameisterin Melanie Kraus (ASV Köln/2:48,9 Minuten (1978)), der mit der angestrebten Kilometer-Durchgangszeit von 2:43 Minuten Geschichte sein dürfte. Sabrina Mockenhaupts 1500-Meter-Moselstadionrekord (4:19,92 Minuten (2001)) dürfte mit ziemlicher Sicherheit ebenso bald der Vergangenheit angehören wie Thomas Wessinghages 3:40,5 Minuten über 1500 Meter (1976).

Sollte bei den Frauen der Plan aufgehen, geht es am 23. August über 1500 Meter in Richtung 4:05 Minuten. Exakt so schnell (4:05,95) ist in diesem Jahr Deutschlands schnellste 1500-Meter-Spezialistin Diana Sujew (LG Eintracht-Frankfurt) gelaufen. Krause möchte ihre Saisonbestzeit von 4:14,12 Minuten unbedingt verbessern. Ihr Hausrekord: 4:06,99 Minuten. Auf einen neuen luxemburgischen Landesrekord (4:12,57) aus ist EM-Halbfinalistin Charline Mathias. Dabei sind auch die achtmalige belgische Meisterin Sofie van Accom, die Hindernislauf-EM-Neunte Ophelie Claude-Boxberger aus Frankreich und die polnische Olympiateilnehmerin Matylda Kowal (Polen).

Bei den Männern wird erstmals in Trier eine Zeit unter 3:40 Minuten angestrebt. Mit dem U-23-Vizeeuropameister Isaac Kimeli (Belgien), dem Briten Robbie Fitzgibbon, Richard Douma (Niederlande) und EM-Finalist Joao Bussotti (Italien) stehen vier Läufer in der Meldeliste, die diese Marke bereits unterboten haben.