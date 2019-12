Aktion : KLASSE!: Gladiators verlosen Freikarten und Kids-Eskorte

Trier Mit den Volksfreund-Schulprojekten KLASSE! und Mini-KLASSE! zu den Gladiators: Die Trierer Basketballer stiften zwei Klassensätze Freikarten und verlosen zudem zweimal die „Kids-Eskorte“ für Grundschulklassen, die an Mini-KLASSE!

Die Teilnahme an den Verlosungen ist einfach: Bis Freitag, 20. Dezember, eine E-Mail schreiben an leseprojekte@volksfreund.de, mit folgenden Infos: Name der Klasse, der Schule und des Lehrers, E-Mail des Lehrers, Telefon der Schule und Anzahl der Schüler. Für die Kids-Eskorte können sich nur Grundschulklassen bewerben, für die Freikarten alle Klassen.