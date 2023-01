Porträt Klaus Hamper (SG Schneifel Stadtkyll) : ,Klöös‘ kann nicht ohne Fußball

Stadtkyll Den 32-Jährigen kann man guten Gewissens als ,Mister SG Schneifel‘ bezeichnen. Warum der Fußball für ihn weit mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung ist – und wie er zu seinem ,neuen‘ Vornamen kam.

Mehr als 25 Jahre bereits spielt Klaus Hamper Fußball – er hat seinem Hobby viel zu verdanken. Der 32-jährige Verwaltungsbeamte liebt den Mannschaftssport, mit dem er als Sechsjähriger in Hillesheim erstmals in Kontakt kam: „Der Vater eines Kumpels war Trainer, und so kam ich zu diesem tollen Sport. Fußball verbindet und hat mir gutgetan. Freundschaften haben sich entwickelt und bleiben für immer.“ Der Fußball ist für den Linksfuß weit mehr als eine normale Freizeitbeschäftigung. Der Zeitaufwand ist enorm, da Hamper seit einigen Jahren in Köln lebt und unter der Woche zum Dienstagstraining der SG Schneifel Stadtkyll pendelt. Immerhin gilt das Motto ,Geteiltes Leid ist halbes Leid‘: Mit Christian Babendererde, Moritz Starke und Jonas Weber, die ebenfalls in der Karnevalshochburg am Rhein leben, ist eine Fahrgemeinschaft geplant. Es ist nicht verwunderlich, dass der Mittelfeldakteur mittlerweile eingefleischter FC-Fan ist. Vom heimischen Balkon aus kann er die Stadion-Masten erkennen.