Motorsport Mehr Rallye-Heimspiel geht für dieses Duo nicht

Für viele Fahrer ist die zweite Auflage der ADAC Rallye Mittelrhein am Wochenende eine sportliche Herausforderung mit einem ganz besonderen lokalen Charakter. Der Begriff „Heimspiel“ trifft für diese beiden jedoch in ganz besonderer Weise zu: Jonas Ertz (22), einer der talentiertesten deutschen Nachwuchspiloten aus Morbach, und Dennis Zenz (32), Mitglied des Red-Bull-Juniorteams. Der Klausener ist bei großen Marathonprüfungen wie bei WRC und DRM zu Hause. Wie gehen sie die „Rallye vor der Haustür“ an?