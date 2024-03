Nachspielzeit Packendes abseits der großen Stadien

Familienfeier bei den Schwiegereltern in Bitburg war am Mittag angesagt – aber noch vor dem Kaffee ging es schon los nach Waldweiler. Schließlich wollte und konnte mein Sohn Nils beim Spiel der JSG Trier-Süd in der B-Junioren-Kreismeisterstaffel gegen die JSG Kell nicht fehlen.