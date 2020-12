Kommentar : Ein wenig Bewegung muss sein

Auf den ersten Blick hat die im Folgenden skizzierte Entscheidung nichts mit dem Thema Kinder- und Jugendsport in Corona-Zeiten zu tun. Das Beispiel zeigt aber: So richtig argumentativ unterfüttert sind manche Entscheidungen der Politik im Kampf gegen das Corona-Virus nicht.

Was gestern galt, muss morgen schon nicht mehr geboten sein. Und umgekehrt.

Bis einschließlich der zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz fielen die Fußball-Regionalligisten unter den Amateursport – verbunden mit entsprechenden Verboten für den Trainingsbetrieb. Mit der aktuellen 13. Verordnung aber wurden sie in den Rang des Profisports gehievt – verbunden mit der Möglichkeit, damit sogar den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, was am kommenden Wochenende zumindest Stand gestern auch der Fall sein wird.