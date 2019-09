Kommentar : Fußball-Rheinlandpokal: Der Vergleich Koblenz-Berlin hinkt

Trier Koblenz – das Berlin des Rheinlands: Diese Vision schwingt beim Fußballverband Rheinland mit – mal mehr, mal weniger deutlich ausgesprochen. Doch derlei Vergleiche verbieten sich.

Die Stadt am Deutschen Eck hat bei weitem nicht die Strahlkraft, wie sie die Bundeshauptstadt als Austragungsort des DFB-Pokal-Endspiels besitzt. Im kleinen Verband Rheinland steht und fällt beispielsweise die Zuschauerkulisse beim Verbandsfinale – und damit die gesamte Attraktivität – mit einem geografisch klug gewählten Austragungsort. Oder glaubt jemand, zum Final-Duell zwischen Rot-Weiss Koblenz und der TuS Koblenz wären 2018 auch 7473 Zuschauer gekommen, wenn die Partie nicht in Koblenz, sondern in Trier angepfiffen worden wäre?