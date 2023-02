Kommentar zur Transferoffensive bei der Eintracht : Endet der Trierer Weg?

Trier Nicht zwingend, meint TV-Redakteur Mirko Blahak.

Die externen Winter-Neuzugänge haben (mit Ausnahme von Julius Kalweit) bislang höchstwahrscheinlich mit Eintracht Trier wenig bis gar nichts am Hut gehabt. Sie kommen aus mehreren Ecken der Republik sowie aus dem Ausland in den äußersten Westen, um Spielpraxis zu sammeln und sich wieder besser am Markt zu positionieren.