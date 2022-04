Volleyball : Explosive Freude in der Saar-Mosel-Halle

Groß war die Freude unter den Konzer Volleyballerinnen und ihrem Trainer Michel Beautier, nachdem sie die beiden Play-off-Spiele um den Oberligaaufstieg erfolgreich bestritten hatten. Foto: TG Konz Volleyball

Konz In der fast 50-jährigen Geschichte der Volleyballabteilung der TG Konz gab es das noch nie: Die Frauen haben erstmals den Aufstieg in die fünftklassige Oberliga erreicht. Was das Team vom Saar-Mosel-Eck auszeichnete und welche Hürden es in der abgelaufenen Runde zu überwinden galt.

Am Ende war es die reine Erleichterung und explosive Freude, als der letzte Ball der Gegnerinnen über die Linie ins Aus flog: Die Volleyballerinnen der TG Konz gewannen nach zwei 3:0-Siegen gegen die SG Worms/Hochheim und den TuS Marienborn den Titel in der Rheinland-Pfalz-Liga und sind somit in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufgestiegen.

In einer solch hohen Spielklasse hat bisher keine Mannschaft in der 49-jährigen Abteilungsgeschichte der TG Konz gespielt. Dementsprechend groß war die Freude im Verein und bei den Zuschauern. Über 120 Volleyballbegeisterte in der Saar-Mosel-Halle feuerten das Team frenetisch an und hatten großen Anteil an den beiden abschließenden Siegen in den Play-offs.

Extra TG Konz lädt Nachwuchs zum Aktionstag ein Die Volleyballabteilung der TG Konz veranstaltet am Sonntag, 15. Mai, in der Saar-Mosel-Halle einen Trainingstag für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren. Das Training leitet Michel Beautier, B-Lizenz-Trainer und Scout beim Bundesligisten VC Neuwied. Ihm zur Seite stehen lizenzierte Trainer. Zum Einsatz kommt auch eine Ballmaschine. Der Trainingstag ist kostenlos und dauert inklusive einer Mittagspause von 10 bis etwa 16 Uhr. Die „Move-Kampagne“ wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Bewegungskampagne der Deutschen Sportjugend gefördert. An der Veranstaltung können maximal 45 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Anmeldungen (bis zum 8. Mai) und weitere Informationen: tgkonzvolleyball.de/move-aktionstag

Damit endet eine in Pandemie-Zeiten verkürzte Saison, die gezeichnet war von zahlreichen Spielverlegungen, Corona-Erkrankungen und Anpassungen der Spielordnung. Die Konzer Mannschaft schaffte es trotz allem, die Spannung über die ganze Saison hinweg hochzuhalten. Mit dem Ziel Klassenverbleib angetreten, gelang es den Spielerinnen unter ihrem Trainer Michel Beautier, mit viel Einsatz und Bereitschaft ein hohes Trainingsniveau zu etablieren und die Erwartungen zu übertreffen.