Cornhole Konzer bietet den Besten der Welt Paroli

Die Zeiten, in denen Günther Reitz ob seiner Leidenschaft belächelt wurde, sind längst vorbei: Der Konzer hat den Cornhole-Sport in den vergangenen Jahren auch in der Region bekannt gemacht, bringt regelmäßig Top-Leistungen und gilt aktuell sogar auf europäischer Ebene als einer der Besten. Gerade ist er von einem hochkarätig besetzten Turnier in den USA zurückgekehrt. „Dort ist Cornhole so populär wie bei uns der Fußball“, schwärmt Reitz. Von den Wettkämpfen in New Orleans berichtete das Fernsehen live. Der 59-Jährige hatte die Tour und die Teilnahme an sich gemeinsam mit seinem Schwager Thomas Schwarz aufgrund starker Leistungen in Europa gewonnen. Mit vielen positiven Erinnerungen, frisch geknüpften Kontakten zu Weltklasseakteuren aus den Vereinigten Staaten und der Gewissheit, es mit den Topstars aufnehmen zu können, kehrte Reitz am Dienstag zurück ans Saar-Mosel-Eck: „Es ist super gelaufen. Gegen ein Ass wie Daymon Dennis habe ich beispielweise nur denkbar knapp mit 18:21 verloren und wurde in der Gruppe mit den Weltstars 25. und in der Ü55-Wertung Sechster. Wir wissen jetzt, dass wir keinen großen Abstand mehr zur Weltelite haben – und in den USA wissen sie es jetzt auch.“