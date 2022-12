Fußball : Nie war er so wertvoll wie heute ...

Konz Fußball-Bezirksliga: Auch mit 34 Jahren ist Stefan Becker kein bisschen müde. Der Routinier spielt beim SV Konz eine heraus­ragende Saison.

Bis 2012 spielte Becker in Zewen in der C- und B-Klasse, ehe es den schnellen und technisch beschlagenen Fußballer direkt nach dem Aufstieg in die Kreisliga A zum Bezirksligisten SV Konz zog. „Das war eine spannende Zeit, aus der ich sehr viel für meine künftige Entwicklung mitgenommen habe“, sagt er. In dieser Zeit spielte der aus Celle in Niedersachsen stammende und in Konz lebende Spieler unter Rudi Krein und Bernd Marx auch in der Kreis- und Rheinlandauswahl.