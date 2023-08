Cornhole Saar-Mosel-Duo misst sich mit Europas Besten

Die europäische Cornhole-Elite trifft sich ab Donnerstag in Paris. Auch amerikanische Profis werden in der französischen Hauptstadt mit dabei sein. Mittendrin sind einige Aktive aus der Region. Die größten Chancen auf einen der vorderen Plätze im Konzert der Großen rechnen sich unter ihnen der Konzer Günther Reitz und sein Schwager Tom Schwarz aus Trier aus. Beide konnten sich für das sogenannte Sweet-Sixteen Event qualifizieren, bei dem die 16 besten Einzelspieler der ACL Europe Series um die Krone Europas kämpfen. Sie peilen dort einen Platz unter den ersten zehn, im Idealfall sogar den Sprung aufs Treppchen an. Im Turnier der besten 16 europäischen Doppel sehen sie die Franzosen als ärgsten Konkurrenten an. Aufgrund ihrer guten Ergebnisse im Rahmen der ACL-Serie (die Abkürzung steht für American Cornhole League) sind aus regionaler Sicht außerdem die Doppel Thomas Pernack (Zemmer) und Bernd Stumm (Kell am See) sowie Ivan Britz und Dirk Lau aus Fleringen bei Prüm für das europäische Top-16 Turnier der Doppel-Teams in Frankreich qualifiziert.