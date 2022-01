Fußball : So will der FC Könen den Absturz verhindern

Konz-Könen Fußball-Kreisliga: Warum der FC Könen nach passablem Start zuletzt immer mehr ins Hintertreffen geriet, und was sich beim Konzer Stadtteilclub in der Winterpause personell alles getan hat.

Es wurde ein freier Fall am Ende des vergangenen Jahres: Der A-Ligist, der nach dem Wiederaufstieg 2016 nun in der sechsten Saison in Folge dem Trier-Saarburger Fußball-Oberhaus angehört, überwintert nach acht Partien ohne Sieg (bei nur einem Remis) auf dem zwölften und damit vorletzten Tabellenplatz. 13 Zähler hat der FC Könen aus 15 Partien gesammelt. Relativ gesehen besser steht sogar noch Schlusslicht SG Pölich da (10 Punkte/13 Spiele).

„Sahel wird uns fußballerisch fehlen, hatte aber zuletzt auch mit Verletzungen zu kämpfen. Und Adonis’ Wechsel erschließt sich uns gar nicht. Wir wissen nicht, warum er geht. Das ist schade“, sagt Mai schulterzuckend. Mit zwei Spielern hat sich der FCK indes verstärkt. Vom SV Tawern kommt Nicolas Velten. „Das ist ein intelligenter, junger Spieler, der aktuell zwar noch etwas angeschlagen ist, doch einen ähnlich defensiven Part in der Innen- oder Außenverteidigung spielen kann wie Sahel Djedda“, so Schwarz. Außerdem wurde der bereits seit zwei Jahren in der Region Trier lebende und in Luxemburg arbeitende Marius Klein reaktiviert. „Er hat früher in der Landesliga Bayern gespielt und könnte uns auf der Sechserposition weiterhelfen. Er steigt in zwei Wochen in die Vorbereitung ein, absolviert derzeit individuelle Kraft- und Laufeinheiten“, sagt Schwarz.