Filzen/Hamm : Starke Einheit mit viel Zuwachs

Filzen/Hamm Wie es dem SV Filzen-Hamm binnen weniger Jahre gelang, eine florierende Nachwuchsabteilung auf die Beine zu stellen, und welche Hürden die Fußballer von der Saar zu bewältigen haben.

Mit einem deutlich besseren Gefühl können die Fußballer des Konzer Stadtteilvereins SV Filzen-Hamm in die Herbst- und Wintermonate gehen: Offiziell geklärt ist inzwischen, dass sie den Kunstrasenplatz in Kommlingen nutzen dürfen. Das angestammte (Naturrasen-)Gelände unweit des Hammer Saarufers verfügt weder über Flutlicht, noch scheint es ergiebigeren Regenperioden standhalten zu können. „Es war ein steiniger Weg, bis wir endlich grünes Licht für die Platznutzung in Kommlingen erhalten haben“, lässt die Vereinsvorsitzende Marita Grundhöfer durchblicken. Gerade der Fußballkreisvorsitzende Hans-Peter Dellwing und Bernd Henter, Egbert Dederichs sowie Dieter Klever aus der Politik hätten sich sehr für ihren Verein eingesetzt.

Beim SV Filzen-Hamm leistet Grundhöfer seit rund vier Jahren eine von vielen anerkannte Arbeit in Sachen Nachwuchs und Integration. Mittlerweile verfügt der Club über fünf Jugendteams (A-, C-, D- und F-Junioren sowie Bambini). Die Seniorenmannschaft geht in der Kreisliga C Saar an den Start. 150 Aktive zählt der Club. „Die ausgeprägte Kameradschaft und die familiäre Atmosphäre hier schätzen viele“, berichtet die Konzerin. Abwerben wolle sie unverändert niemand von anderen Vereinen. „Wenn aber jemand mit den Wechselmodalitäten und dem Papierkram nicht klar kommt, helfe ich ihm.“