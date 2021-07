Fußball : Thema Handspiel im Fokus

Konz Fußball-Schiedsrichter aus Trier-Saarburg mit erstem Lehrabend nach monatelanger Pause.

Für Schneider, der die Nachfolge von Alexander Rausch angetreten hat (TV berichtete), war es der erste Auftritt überhaupt in seiner neuen Funktion. Souverän, sicher und mit viel Begeisterung leitete er die Belehrung. „Es ist mir durchaus bewusst, dass die Fußstapfen von Alex, in die ich trete, sehr groß sind. Er hat über Jahre hinweg einen super Job gemacht und ist bei allen äußerst beliebt“, ließ der in Trier lebende Schneider durchblicken. „Jens bringt viel Erfahrung als Schiedsrichter mit ein. Aber auch das Menschliche ist ein elementarer Faktor in der Lehrarbeit. Das Wissen richtig und gut dosiert weiterzugeben und dabei den Spagat zwischen Jung und Alt zu meistern, muss man gerade auf Kreisebene gut miteinander kombinieren. Aber als Lehrer mit pädagogischen Fähigkeiten wie Jens es ist, ist er der geeignete Nachfolger von Alex“, betonte Kreisobmann Arndt Collmann.