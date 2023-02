Bogenschießen : Medaillenregen und ein deutscher Rekord

Mommenheim/Trier Bogenschützen des Bezirks Trier trumpfen bei den Landesmeisterschaften in Rheinhessen mächtig auf.

Die Ausbeute der Bogenschützen des Bezirks Triers bei den Landesmeisterschaften im Bogenschießen konnte sich sehen lassen. Fast 400 Teilnehmer in den verschiedenen Klassen suchten im rheinhessischen Mommenheim ihre Meister. Unter ihnen waren über 30 Aktive des Bezirks Trier, die sich über die Bezirksmeisterschaften für diese Titelkämpfe qualifiziert hatten. Das herausragende Ergebnis dieses Wochenendes erzielte Eetu Wilhelmi, von der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Trier. Er stellte mit 499 Ringen einen neuen deutschen Rekord in der Klasse Junioren-Blankbogen auf (TV berichtete).

In den Klassen mit dem Recurvebogen stellte der Nachwuchs der TG Konz seine Dominanz unter Beweis. So belegten die Schüler B mit Bastian Pütter, Tim Wagner und Tomás Kovacs die ersten drei Plätze und siegten dadurch auch in der Mannschaftswertung. Auch in der Klasse Schüler A ging die Mannschaftswertung an die TG Konz. Paul Kiefer (486 Ringe) belegte ebenso wie Lya Marie Kirsten (520 Ringe) in der Einzelwertung jeweils Platz zwei. Ben Wrage (441 Ringe, Platz fünf) komplettierte die Mannschaft. Alle drei erzielten persönliche Bestleistungen.