Region : Fußballtrainer beschäftigt Sorge vor (zu) hohen Hürden

Region 2G-Regel für Sport unter freiem Himmel: Wo es Ausnahmen für Übungsleiter und Schiedsrichter gibt, und wo sich Probleme auftun könnten.

Von der Option, die ursprünglich für Dezember angesetzten Spiele ins neue Jahr hinein zu verlegen, machen auch an diesem Wochenende die meisten Clubs auf Verbandsebene Gebrauch: In der Rheinland- und der Bezirksliga findet jeweils nur eine Partie statt (Vorschauen links unten). Der Fußballverband Rheinland hatte seinen Vereinen Ende der Vorwoche aufgrund zu erwartender organisatorischer Probleme eingeräumt, nach der kurzfristigen Bekanntgabe der nun auch im Freiluftsport greifenden 2G-Regel vor der Winterpause nicht mehr spielen zu müssen.

Schon vor rund zwei Wochen gab es Vereine, die angesichts steigender Corona-Zahlen ein Zeichen setzen und ein eventuelles Ansteckungsrisiko minimieren wollten. So ließ der SV Konz in seinem jüngsten Bezirksliga-Heimspiel gegen den SV Lüxem (2:2) bereits aus eigenen Stücken keine Zuschauer zu. „Klar hätte man die 100 oder 200 Zuschauer, die normalerweise ins Saar-Mosel-Stadion kommen, auch mit genügend Abstand zueinander gut verteilen können. Aber der Vorstand hatte sich nach intensiven Beratungen dazu entschieden, und das mussten wir als Mannschaft und Trainerteam so akzeptieren“, sagt der Konzer Trainer Thomas Berens im Rückblick. Vor leeren Rängen zu spielen sei nicht gerade stimulierend gewesen. „Andererseits ist es ja sonst auch nicht so, als ob uns 500 Leute mit Pauken und Trompeten anfeuern“.