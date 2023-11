Fußball Beziksliga Konzentrierte Zeltinger, clevere Tawerner, kämpferische Konzer

Mit dem zwölften Sieg im zwölften Spiel hat die Schweicher Mosella den Startrekord in der Bezirksliga geknackt. Der Ligaprimus zeigte von Beginn an, wer der Herr im eigenen Hause ist, und agierte von der ersten Sekunde an druckvoll. Eliah Dick war es, der in der siebten Minute den Torreigen eröffnete, als dieser einen Steckpass nach schneller Umschaltaktion von Pascal Kreber eiskalt veredelte – 1:0 (7.). Mit einem platzierten Schuss links unten neben den Pfosten stellte Kreber nach einer Ablage im Sechzehner von Stephan Schleimer in der 33. Minute auf 2:0. Nach dem Wechsel wurde die Dominanz der Schweicher noch augenscheinlicher. Binnen 16 Minuten kassierte Rascheid gleich vier weitere Gegentore. Nach Eckball von Schleimer traf Marc Pitsch per Kopf zum 3:0 (49.), ehe Jens Schneider einen mit Schmackes getretenen Schuss aus 23 Metern, der noch abgefälscht wurde, zum 4:0 in die Maschen jagte (52.). Wiederum nur sieben Minuten später erhöhte Schleimer nach einem Diagonalball von Pitsch auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Valentin Frick, der eine Freistoßverlängerung von Nico Schäfer mit dem Knie ins Netz bugsierte und so das halbe Dutzend vollmachte. „So ein 6:0 nehmen wir gerne mit, bevor wir nächste Woche in Tawern gefordert sind“, sprach Schweichs Coach Thomas Schleimer von einer starken Offensiv- wie Defensivleistung.