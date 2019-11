Bogenschießen : Konzer Mannschaft startet durch

Konz Ein Quartett qualifiziert sich für die Landesliga. Dort liegt es gleich auf Platz eins.

Im Deutschen Schützenbund gibt es seit vielen Jahren Liga-Wettkämpfe. In den vergangenen rund 15 Jahren gab es allerdings keine Konzer Mannschaft mehr, die in der Liga starten konnte.

Am selben Tag begann die Saison in der Landesliga. Immer drei Schützen bestreiten die Matches gegen sieben andere Vereinsmannschaften. Dank einer guten Strategie beim Einsatz der vier Schützen gewannen die Konzer alle Matches. So steht die Mannschaft der TG Konz nach dem ersten Wettkampftag, dem noch drei weitere folgen werden, mit 14:0 Punkten und 46:8 Sätzen an der Spitze der Tabelle.