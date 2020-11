Schach : Konzer Schachtalente sind Rheinlandmeister

Schachfreunde Konz Foto: Schachfreunde Konz

Leutesdorf/Konz An den Rheinland-Einzelmeisterschaften in Leutesdorf bei Neuwied nahmen auch einige Talente der Schachfreunde aus Konz-Kart­h­aus teil. In der Kategorie U18 setzte sich Tabea Schilz durch. Maurizio Gatkewicz kam auf Platz vier. Überlegene U16-Siegerin wurde Sophie Biermann.

