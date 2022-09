Volleyball : Konzer Volleyballerinnen haben Lust aufs Abenteuer Oberliga

So wie es in der vergangenen Landesliga-Saison Dajana Völz und anderen Konzer Spielerinnen gelungen ist, wollen die Volleyballerinnen der TG Konz auch in ihrer ersten Oberliga-Saison punkten. Foto: TG Konz Volleyball

Konz Für die erste Mannschaft der TG Konz startet am Samstag (17.9.) mit dem Auswärtsspiel beim TV Wiesbach im Saarland ihre erste Saison in der Frauen-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

(teu) „Es ist für uns ein Abenteuer, auf das wir unheimlich Lust haben“, sagt Torsten Heinz. Der Co-Abteilungsleiter der TG Konz (zusammen mit Christoph Hänold) blickt gespannt auf das erste Spiel der Volleyballerinnen aus der Saar-Mosel-Stadt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Beim saarländischen Club TV Wiesbach müssen sie zum Auftakt auswärts ran (Samstag, 17.9., 16 Uhr, Wiesbachhalle).

Das sei gar nicht so schlecht, meint Trainer Michel Beautier: „Erst einmal auswärts zu spielen ist für einen Liga-Neuling ganz gut. Dann sind Nervosität und Druck nicht so groß wie direkt vor eigenem Publikum.“ Er hofft, dass sein Team im Saarland lockerer aufspielen kann, als dass das zu Hause der Fall sein würde. Die Oberliga-Heimpremiere findet dann eine Woche (24,9., 19.30 Uhr) später in der Saar-Mosel-Halle gegen den letztjährigen Tabellendritten TSV Speyer statt.

Info Oberligakader Volleyballerinnen TG Konz Spielerinnen: Hannah Disch (Position: Diagonal), Hannah Dorgeist (Außenannahme, Libero), Lara Dostert (Universal), Alexa Gadi (Universal), Sylvana Gräser (Universal), Neele Hadamzik (Mittelblocker), Anna Hamm (Diagonal, Mittelblocker), Svenja Jovy (Zuspielerin), Julia Kartes (Libero), Lena Kaufmann (Universal), Patricia Kuhfeld (Zuspielerin), Jenna Lehnertz (Libero), Sabrina May (Mittelblocker), Anne Meyer-Klose (Mittelblocker), Sarah Schonnop (Universal), Dajana Völz (Universal) Betreuer: Michel Beautier (Trainer), Dajana Völz (Co-Trainerin), Tanja Grün, Caro Linn

In der vergangenen Saison war der TG Konz der Durchmarsch durch die Rheinland-Pfalz- in die Oberliga gelungen, der fünfthöchsten Volleyball-Spielklasse in Deutschland. So hoch spielten die Saar-Mosel-Städterinnen in bald einem halben Jahrhundert (2023 feiert die TGK-Volleyball-Abteilung ihr 50-jähriges Bestehen) noch nie. „Gerade für jüngere Spielerinnen ist das ein enormer Ansporn, auch mal in einer großen Halle vor Publikum zu spielen“, sagt Heinz.

Das Oberliga-Team ist natürlich ein Aushängeschild, die Spielerinnen Vorbilder für die rund 50 Jugendlichen, die bei der TG Konz pritschen und baggern. Einen Schub haben die Erfolge der ersten Damen-Mannschaft schon gebracht, sagt Beautier. Man habe eigentlich keine Kapazitäten mehr. Der Volleyball-Lehrer aus Konz mit deutscher und französischer Staatsbürgerschaft, der auch die Erste-Bundesliga-Mannschaft des VC Neuwied mit betreut, hofft, dass das in der Region abfärbt. „Ich würde uns wünschen, dass es auch einen Schub in Trier gibt.“ Davon könnten alle nur profitieren, meint der Sportwissenschaftler, der im rheinland-pfälzischen Volleyball-Verband Lehrwart ist.

Wichtig ist sowohl Beautier als auch Heinz: „Wir verlieren als Abteilung das große Ganze nicht aus den Augen. Ohne eine funktionierende und kompetente Jugendarbeit kann kein Volleyballverein nachhaltig überleben“, betont Heinz die Bedeutung der Nachwuchsarbeit. So kann langfristig eher ein für die Oberliga ausreichend großer Kader gewährleistet werden. Mit 16 Spielerinnen kann Beautier momentan planen. Dass direkt bei der Oberliga-Premiere zwei Außen-Angreiferinnen aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen fehlen, braucht ihm deshalb keine Bauchschmerzen zu bereiten. „Ich habe zum Glück ja fünf“, sagt der 51-Jährige lachend.

Finanziell ist der Sprung von der Landes- zur Oberliga stemmbar, erklärt Heinz. Es kommen Fahrten ins Saarland hinzu. Vor allem aber mehr Spieltage. An 18 Wochenenden sind die TGK-Volleyballerinnen im Einsatz. In der Rheinland-Pfalz-Liga waren es auch durch Doppelspieltage bedeutend weniger. Zudem müssen Schiedsrichter bezahlt werden. Außerdem müssen einige neue Bälle angeschafft werden. Der Grund: In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird mit Bällen unterschiedlicher Hersteller gespielt. Mit den saarländischen müssen die Konzerinnen natürlich auch üben. „Die Bälle haben schon unterschiedliche Eigenschaften. Der Ball der Saarländer beispielsweise flackert beim Aufschlag mehr“, erklärt Beautier. In der Summe schätzt er den finanziellen Mehraufwand für die Oberliga auf etwa 2000 Euro.