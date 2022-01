Überraschende Kooperation : Eintracht Trier und FC Trier: Aus Rivalen sollen Partner werden

Trier Jugend-Fußball: Niki Wagner, Gründer des FC Trier, wird neuer Projektleiter bei Eintracht Trier. Gleichzeitig ist Andreas Schäfer nach nur 20 Monaten im Amt nicht mehr sportlicher Leiter Jugend beim SVE.

„In drei bis fünf Jahren“, sagt Eintracht-Vorstandsmitglied Ingo Berens, sollen beim SVE die Grundlagen zur Schaffung eines NLZ gegeben sein. Projektleiter für die dafür notwendige weitere Professionalisierung im Jugendbereich wird ab sofort Niki Wagner (Foto: TV-Archiv). Der 44-jährige Ex-Eintracht-Spieler und -SVE-Jugendtrainer kommt vom FC Trier, den er 2016 gegründet hat und mit dem die Eintracht nach eigenen Angaben fortan von der C-Jugend an abwärts kooperieren wird. Andreas Schäfer, der Ende Mai 2020 den Job als Sportlicher Leiter Jugend beim SVE übernommen hatte, verlässt den Club – „sehr zu unserem Bedauern“, wie Ingo Berens betont. Kommissarisch übernehmen SVE-Jugend-Vorstand Roman Gottschalk, Marcel Lorenz und Geschäftsstellenleiter Björn Berens dessen Position.

Nach dem Pfeddersheimer Anschlusstor durch Melchisedec Yeboah (37.) traf Dominik Kin­scher per Foulelfmeter zum 3:1 für Trier (43.). Ebenfalls per Strafstoß kam der 3:2-Endstand zustande – Sebastian Kaster war aus elf Metern erfolgreich (52.).

Nicht dabei waren Ömer Yavuz und Edis Sinanovic (beide in Quarantäne aufgrund positiver Corona-Tests) sowie Benjamin Siga, bei dem es einen positiven und einen negativen Test gab. Simon Maurer (Rückenprobleme, soll heute wieder ins Training einsteigen), Leonel Brodersen (Leistenprobleme) und Ömer Kahyaoglu (Probleme am Fuß) fehlten angeschlagen.

Bei der Eintracht wirkte Robin Garnier nach seiner Hand-OP wieder mit. Er erzielte in der zweiten Minute das 1:0 für Trier, als er nach einer Hereingabe von Jan Brandscheid den Ball über die Linie drückte.

„Wir wurden richtig gefordert. Es gab Phasen, in denen wir keinen Zugriff hatten. Hinzu kamen diesmal auch ein paar individuelle Fehler, mit denen wir den Gegner eingeladen haben. Insgesamt war unsere Leistung ordentlich, doch in der Konterabsicherung war es nicht optimal“, fasste SVE-Trainer Josef Cinar die 90 Minuten auf dem Moselstadion-Kunstrasen zusammen.

Es war ein Härtetest mit Licht und Schatten: Beim 3:2-Sieg im Vorbereitungsspiel gegen die TSG Pfeddersheim (Oberliga-Südgruppe) präsentierte sich Eintracht Trier in der Vorwärtsbewegung agil und unberechenbar. In der Rückwärtsbewegung dagegen ließ sich der SVE mehrmals mit tiefen Bällen überrumpeln.

Die Zusammenarbeit zwischen dem FC und dem SVE beginnt in Kürze in der U 15 – dort soll eine gemeinsame Trainingsgruppe gebildet werden. Neuer U-15-Coach beim SVE wird Christian Esch – er löst Enis Davran ab, von dem sich die Eintracht eigenen Angaben zufolge aus sportlichen Gründen sowie „wegen einer Nicht-Erfüllung einer Corona-Vorgabe“ getrennt hat.

Schäfer hätte bei der Eintracht gerne weitergemacht, doch für ihn kommt eine Fortführung der Arbeit in einer personellen Konstellation mit Wagner nach eigenem Bekunden nicht infrage.

Dass der FC Trier und die Eintracht künftig zusammenarbeiten, kommt unerwartet. Schließlich verfolgen beide Vereine im Nachwuchs ambitionierte Ziele – und es existiert eine gewisse Rivalität. So heißt es auf der Internetseite des FC: „Der FC Trier hat das Ziel, sich in der Großregion Trier als führender Ausbildungsverein im Leistungsbereich zu etablieren.“

Für Wagner, der parallel zu seinen Aufgaben beim FC Trier in den vergangenen Jahren Coach in Ettelbrück, bei der SG Ehrang/Pfalzel und bei Avenir Beggen war, ist die Kooperation nun kein Widerspruch: „Es gab immer wieder mal Gespräche. Wir sind uns sicher, dass die nun erfolgte Entscheidung den Fußballstandort Trier in der Nachwuchsförderung massiv aufwerten wird.“