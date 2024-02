Mediziner und Handballer Dr. Kostas Plausinaitis – Der Arzt, dem die Mitspieler vertrauen

Angelehnt an eine bekannte Fernseh-Serie aus den 1990er Jahren gilt bei der DJK/MJC Trier das Motto: „Der Arzt, dem die Mitspieler vertrauen“. Kostas Plausinaitis, Facharzt für Neurologie am Trierer Brüderkrankenhaus, ist ein wichtiges Mitglied im Verbandsliga-Team der MJC. Als Rechtsaußen bewahrt der 32-Jährige in hitzigen Momenten und an der Siebenmeter-Linie kühlen Kopf.