Turn-Show Gymmotion in Trier : Kraft trifft auf Leidenschaft und Tempo

Turn-Show Gymmotion in Trier

Leidenschaft: Das Duo Idols begeisterte die Gymmotion-Besucher mit ihrem Flugtanz an den Strapaten. Foto: TV/Björn Pazen

Trier Fliegende Menschen überall: Die Show Gymmotion, die weit mehr bot als „nur“ Turnen, begeistert über 1600 Fans in der Arena.

Wenn ich groß bin, will ich das alles auch können! So oder ähnlich werden sich die 66 Nachwuchsturnerinnen gedacht haben, die das Vorprogramm der „großen“ Show von Gymmotion bildeten. Vor fast 1800 Zuschauern waren die Turnerinnen des TuS Euren und der TG Konz sowie die Rhönradgruppe der MJC Trier wohl auch noch nie aufgetreten, die unter der Leitung von Elke Beautier am Freitagabend ihren „Traum von Fliegen und Freiheit“ darboten.