Serie „Echt fit!“ : Krafttraining – nicht nur was für Kraftprotze

Traben-Trarbach Muskelkraft ist eine Voraussetzung für sportliche Leistung – und auch für Selbstständigkeit im Alter. Wir erklären, weshalb es für jeden sinnvoll ist, Krafttraining in seinen Übungsplan einzubauen – und warum es nie zu spät ist, damit anzufangen.

Diplom-Sportlehrer Christoph Klein, Geschäftsführer der Fitness-Studios Active in Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues, erinnert sich an einen Über-70-Jährigen. Mit gezieltem Krafttraining hatte der Senior seine Rückenprobleme im Griff. Als er wegen Corona nicht mehr trainieren durfte, fehlte ihm nicht nur etwas im Tagesablauf, auch die Schmerzen nahmen wieder zu und der Bewegungsradius des Moselaners wurde immer kleiner. Umso glücklicher war der Rentner, als er wieder an die Kraftgeräte durfte. „Jetzt fährt er wieder Rad“, erzählt Klein von dem Erfolg und dem Gewinn an Lebensqualität.