Fußball : Robertz-Treffer entscheidet ,eisige‘ Partie

Kyllburg Fußball-Bezirksliga: Die SG Rascheid/Geisfeld kassiert beim 0:1 bei der SG Badem/Kyllburg die dritte Niederlage in Folge.

Bei eisigem Wind auf den Eifeler Höhen hatten die Platzherren in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel. Die Hochwälder, in den vergangenen Wochen durch etliche Corona-Fälle arg gebeutelt, brauchten lange, um in die Partie zu kommen. Die Führung der in Blau gekleideten Gastgeber durch ihren ,Torschützen vom Dienst‘ war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient.