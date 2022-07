In seiner Serie „Einblicke“ hat Herbert Fandel (links) schon viele Prominente (wie hier Sportjournalist Béla Réthy) interviewt. Beim SV Kyllburg setzt der Ex-Spitzenschiedsrichter das Format in ähnlicher Weise um und bittet unter anderem Vereinsurgesteine zum Gespräch. Foto: TV/Frank Auffenberg

Kyllburg 2021 wurde das Jubiläum coronabedingt nicht gefeiert. Dafür will es der SV Kyllburg nun anlässlich seines 100-jährigen Bestehens nachträglich krachen lassen. Vier Tage lang rollt auf der Sportanlage in Kyllburg der Ball.

Hier die Höhepunkte im Überblick: Am Donnerstag, 28. Juli , kommt es ab 19 Uhr zum Benefizfußballspiel des Lichtblick-Teams mit Eifeler Fußballgrößen und der Kicker gegen Krebs, in deren Reihen auch einige frühere Regional- und Oberligaspieler von Eintracht Trier und des FSV Salmrohr stehen.

Samstags geht es um 13 Uhr mit Partien der F- und E-Junioren weiter. Ab 16.30 Uhr treffen Bezirksligist SG Kyllburg/Badem/Gindorf und der klassenhöhere Rheinlandligist FC Bitburg aufeinander. Der Kommersabend startet in Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins um 19.21 Uhr. Dabei wird der unweit der Sportanlage wohnende und nach seiner Zeit bei der DJK Utscheid auch für den SV Kyllburg pfeifende, frühere Fifa-Schiedsrichter Herbert Fandel in Anlehnung an seine bekannte Gesprächsserie zum „SVK-Einblick“ einladen. Eugen Hennig und Theo Reinhard, zwei Vereinsurgesteine, sollen dann ebenso wie der Bitburg-Prümer Sportkreisvorsitzende Peter Michaeli und die neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bitburger Land, Janine Fischer, auf unterhaltsame Art und Weise von Fandel interviewt werden. Hierbei sollen auch Geschichten erzählt werden, die man vielleicht bisher noch nicht kannte ...