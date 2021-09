Fußball-Bezirksliga : Weder Himmel noch Hölle

Tim Roth (Mitte) und Torwart Stefan Stamer (rechts) mit vereinten Kräften gegen Daniel Robertz (am Boden). Foto: Jürgen C. Braun Foto: TV/Jürgen C. Braun

KYLLBURG Fußball-Bezirksliga: SV Speicher holt in Kyllburg einen 0:2-Rückstand auf und erreicht noch ein 2:2.

Gerechte Punkteilung in einem spannenden und hart umkämpften Südeifel-Derby. Beim 2:2 (2:0) am Samstagnachmittag zwischen der SG Badem/Gindorf/Kyllburg und dem SV Speicher holten die Gäste in den zweiten 45 Minuten mit einer fulminanten Aufholjagd einen Zwei-Tore-Rückstand noch auf. Beide Teams vergaben in der Schlussphase zahlreiche Großchancen.