Die besondere Sportgeschichte von Jörg Peters aus Stadtkyll Stammzellenspende, Marathon – und eine besondere Medaille

Sein Einsatz wurde belohnt: Trotz des Trainingsausfalls lief Jörg Peters in Tokio die Marathondistanz in 3:09:03 Stunden. Wenig später konnte er auch seine Frau Nicole (4:01:03) in die Arme schließen und mit ihr gemeinsam die besondere Medaille für ihren sechsten erfolgreichen Marathon-Majors-Lauf entgegennehmen. Seit 2019 war das Paar bereits in Berlin, London, New York, Chicago und Boston 42,195 Kilometer gelaufen.