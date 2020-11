Landessportbund Rheinland-Pfalz : Zwei neue Gesichter an der Spitze

Zwei neue Gesichter an der Spitze

Mainz Wolfgang Bärnwick ist bei einer digitalen Präsidiumssitzung des Landessportbunds Rheinland-Pfalz (LSB) zum kommissarischen Präsidenten berufen worden. Der 72 Jahre alte Ingelheimer tritt die Nachfolge von Jochen Borchert (Vallendar) an, der wie angekündigt von seinen Ämtern als LSB-Chef sowie als Vizepräsident Leistungssport zurückgetreten ist. Neue kommissarische Vizepräsidentin Leistungssport ist Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte.

Bärnwick wurde gemäß der LSB-Satzung zunächst als kommissarischer Präsident bis zur nächsten Mitgliederversammlung berufen. Dort wird er sich dann der Wahl der Delegierten stellen. Der Rheinhesse war bis zu seinem Ruhestand zunächst als Personalleiter und anschließend als Leiter Außendienst beim Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim aktiv. In früheren Jahren unterrichtete der studierte Sportwissenschaftler an einem Gymnasium und betrieb als selbständiger Schwimmlehrer eine Schwimmschule. Ehrenamtlich hatte er sich unter anderem beim TC Boehringer Ingelheim und bei der SpVgg. Ingelheim engagiert, wo er auch jeweils als Präsident agierte. Außerdem war er Gründungsmitglied und Zweiter Vorsitzender des Ingelheimer Förderzentrums für Jugendfußball und Soziales, Präsidiumsmitglied im Ressort Vereinsentwicklung des Sportbunds Rheinhessen sowie Mitglied im LSB-Arbeitskreis „Sport und Kommune“.

Bärnwick, der auch diverse politische Ehrenämter bekleidete, wird den LSB zukünftig auch im Trägerverein des Olympiastützpunkts vertreten. Als Hobbys gibt der gebürtige Schwabe neben dem Sport Malen, Lesen, Reisen und Kultur an.

Miriam Welte wurde einstimmig zur kommissarischen Vizepräsidentin Leistungssport berufen – ebenfalls bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Auch sie wird sich dann der Wahl der Delegierten stellen. Die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2012 sowie sechsmalige Weltmeisterin, viermalige Europameisterin und 21-fache deutsche Meisterin aus Kaiserslautern zählt zu den erfolgreichsten rheinland-pfälzischen Sportlerinnen aller Zeiten. Beruflich ist die Diplom-Verwaltungswirtin als Polizeioberkommissarin bei der Polizei Rheinland-Pfalz tätig. Ehrenamtlich engagiert sich die 33-Jährige, die ihre Karriere im September 2019 beendet hat und in ihrer Freizeit gerne backt und kocht, als Teammanagerin des Bahn-Teams Rheinland-Pfalz, im Beirat der Lotto-Stiftung und der Fritz-Walter-Stiftung sowie als Botschafterin des Weissen Rings.

Die LSB-Mitgliederversammlung findet in digitaler Version am Freitag, 11. Dezember, 19 Uhr, statt. In mehreren digitalen Sprechstunden werden Fragen zu den einzelnen Tagespunkten im Vorfeld beantwortet – damit die Mitgliederversammlung zeitlich überschaubar bleibt.