Nürburgring Die Langstrecken-Rennen am Nürburgring sollen am 27. Juni starten – zunächst ohne Zuschauer und mit strikten Hygiene-Vorgaben.

„Ladies and gentlemen, start your engines“ – „Meine Damen und Herren, starten Sie ihre Motoren“: Das weltberühmte Kommando zum Start der 500 Meilen von Indianapolis („Indy 500“) soll nun auch – vorbehaltlich der ausstehenden behördlichen Genehmigung – für die Motorsportler auf dem Nürburgring gelten. Am 27. Juni soll nach dem Willen des Veranstalters VLN der Start zum ersten von acht in diesem Jahr geplanten Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) erfolgen – corona-bedingt allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Voraussetzung ist, dass das der Kreisverwaltung Ahrweiler vorgelegte Hygiene-Konzept Zustimmung findet und dann eine Genehmigung aus Mainz erfolgt.

Hintergrund Nürburgring: Termine der Langstreckenserie 27. Juni: Rennen 1 (Distanz: vier Stunden) 11. Juli: Rennen 2 (vier Stunden) 12. Juli: Rennen 3 (vier Stunden) 1. August: Rennen 4 (vier Stunden) 29. August: Rennen 5 (sechs Stunden) 24. Oktober: Rennen 6 (vier Stunden) 7. November: Rennen 7 (vier Stunden) 21. November: Rennen 8 (vier Stunden)

Die Nordschleife und die Grand-Prix-Strecke erwachen wieder, wenn auch vorerst sprichwörtlich „im ersten Gang.“ Einer, der sich ganz besonders freut, ist Christian Stephani. Der 33-Jährige ist seit neun Jahren in verschiedenen Funktionen am Nürburgring tätig. Er hat zum 1. Januar die Geschäftsführung der VLN VV GmbH & Co. KG übernommen und sah sich aufgrund der Corona-Krise unmittelbar nach seiner Amtsübernahme vor eine riesige Herausforderung gestellt: Statt an „ein paar Stellschrauben zu drehen“, wie er es bei Staffel-Übergabe nannte, galt es, die Langstrecken-Serie als „das Herz des Nürburgrings“ in eine noch ungewisse Zukunft zu führen.

Gemeinsam mit Experten des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn erarbeiteten Stephani und sein Team ein Konzept, dessen wichtigste Eckpfeiler das Minimieren persönlicher Kontakte, das Vermeiden von Menschenansammlungen und eine konsequente Umsetzung der geforderten Hygiene-Maßnahmen sind.

„Wir mussten in den vergangenen Wochen heftige Einschränkungen in Kauf nehmen und konnten bis heute keines der geplanten Rennen umsetzen. Alle, ob Teilnehmer, Organisation oder Fans, müssen auch jetzt Kompromisse eingehen“, sagt Stephani, der auf „die Solidarität unserer Fans und Teilnehmer“ vertraut.

Wie in der Fußball-Bundesliga bleibt die Öffentlichkeit „so lange wie nötig“ (O-Ton VLN) ausgeschlossen. Das betrifft Fahrerlager, Tribünen an der Grand-Prix-Strecke und Nordschleife. „Die Parkplätze zu den Zuschauerpunkten bleiben geschlossen und werden überwacht“, kündigt Stephani an.

Auch die Boxen, in denen für gewöhnlich an mehr als 160 Autos gearbeitet wird, bleiben am Renntag geschlossen. Stattdessen wird im 58 000 Quadratmeter großen Fahrerlager jedem Team ein separater Bereich zugewiesen, in dem Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden können. Im Fahrerlager hat nur eine kleine Zahl von Personen Zutritt. Meetings werden ausschließlich digital abgehalten. Für die Sportwarte gilt Mund- und Nasenschutzpflicht.